현대캐피탈, '제네시스 파이낸스' 론칭…"매달 혜택·구입 초 할인 중 선택"

6000만원 G80 리스 이용시 최대 380만원 할인

현대캐피탈은 제네시스 특화 금융 프로그램 '제네시스 파이낸스'를 론칭했다고 13일 밝혔다.

지난달 10일 출시된 제네시스 2026 GV80. 현대캐피탈

고객은 '더 베러 초이스' 옵션을 활용하면 이중 할인 혜택을 받을 수 있다.

우선 '테일러드 스케줄' 프로그램을 통해 매달 같은 납입금 할인을 받는 '납입금 할인형'이나 총 할인 혜택을 이용 초에 한 번에 쓰는 '초기 납입 면제형' 중 하나를 고를 수 있다.

예를 들어 6000만원 상당의 G80을 제네시스 파이낸스 리스(60개월)로 이용하면 월 납입금이 약 88만원이고, 총 할인 혜택은 약 380만원이다.

고객이 납입금 할인형을 선택하면 매달 약 6만원씩 60개월 깎아준다. 초기 납입 면제형을 선택하면 첫 4회차에 걸쳐 총 380만원을 인하해준다.

기존 제네시스나 수입차 고객이 제네시스 파이낸스를 이용하면 더 베러 초이스 프로모션을 통해 차종에 따라 최대 1490만 원(G90 기준)에 이르는 월 납입금 할인 혜택을 받을 수 있다.





현대캐피탈 관계자는 "앞으로도 상품과 서비스 라인업을 마련해 더 많은 고객이 금융을 통해 제네시스의 혁신을 경험하도록 할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

