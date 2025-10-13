양주시, 사회복지박람회 25일 개최…"복지서비스 제공 위해 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 오는 25일 옥정호수공원 일대에서 제26회 사회복지의 날을 기념해 '2025년 양주시 사회복지박람회'를 개최한다.

'2025년 양주시 사회복지박람회' 포스터. 양주시 제공

AD

이번 박람회에서는 관내 소속 29개의 복지기관·시설 등이 체험 및 서비스 홍보부스를 운영해 아동·청소년·노인·장애인 관련 다양한 사회복지 서비스에 대해 시민들에게 알린다.

또한, 시민들이 쉽고 재미있게 사회복지를 접하는 장을 마련하고자 ▲복지 골든벨 ▲축하공연(사물놀이, 밴드공연 등) ▲장애인-비장애인 함께 걷기대회 등 다양한 프로그램이 진행된다.

양주시 관계자는 "이번 사회복지박람회에 많은 시민들이 참여해 주시길 바란다"며 "앞으로도 지역주민이 체감하고 공감할 수 있는 복지서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

양주시는 2016년도부터 사회복지박람회를 매년 개최해 시민들에게 시에서 운영하는 복지서비스를 홍보하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>