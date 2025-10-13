"입시 변화, 지금부터 준비하세요"…구리시, 대학입시 전략 설명회 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 3회 진행… 중3·고1·2 학생과 학부모 대상 맞춤형 진학 전략 제공

경기 구리시(시장 백경현)는 '2026학년도 대학입시 전략 하반기 설명회' 참석자를 오는 17일부터 구리시 통합예약 포털을 통해 선착순 110명까지 신청받는다고 13일 밝혔다.

'2026학년도 대학입시 전략 하반기 설명회' 안내문. 구리시 제공

이번 설명회는 오는 11월 구리시청소년문화의집에서 열리며, 지역 학생과 학부모를 대상으로 변화하는 입시제도에 대한 이해를 돕고, 맞춤형 진학 전략을 안내하기 위해 마련됐다.

이번 하반기 설명회는 오는 11월 14일 '2029학년도 대입전형 및 입시 전략' (윤윤구 강사), 11월 19일 '2027학년도 대입전형의 이해와 대비' (조만기 강사), 11월 21일 '2027학년도 대입전형의 이해 및 효율적 지원전략'(김성길 강사) 등 총 3회에 걸쳐 진행된다.

참석 대상은 관내 중학교 3학년 및 고등학교 1·2학년 학생과 학부모이며, 강의는 약 2시간 동안 진행된다. 설명회 후에는 참석자들의 궁금증을 해소하는 질의응답 시간도 마련될 예정이다.





백경현 구리시장은 "구리시는 2021년부터 매년 대학입시 전략 설명회를 운영하며, 자녀들의 진로 준비를 돕기 위해 힘써왔다"며 "이번 설명회가 변화하는 입시제도를 이해하고, 우리 아이들의 미래를 위한 전략을 세우는 유익한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

