IBK기업은행, 헝가리개발은행과 중기지원 업무협약

공동펀드 조성·국내 스타트업 유럽진출 지원

IBK기업은행은 최근 헝가리 부다페스트에서 헝가리개발은행(MFB)과 '양국 중소기업 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.

김형일 IBK기업은행 전무이사(오른쪽)와 졸튼 잠보키 헝가리개발은행 전무이사가 지난 2일(현지시간) 헝가리 부다페스트 헝가리개발은행 본사에서 협약식을 마치고 기념촬영을 하는 모습. 기업은행

협약은 중소기업 유럽 진출과 판로 다각화 지원을 위해 체결했다.

기업은행에 따르면 헝가리는 유럽연합(EU) 시장 접근성이 높은 거점이다. MFB는 중기 전문 정책 금융기관이다. 대출·투자·보증 지원 역량을 갖췄다.

두 기관은 협약을 통해 양국 진출 기업 금융지원 공동펀드 조성, 국내 스타트업 유럽 진출 지원, 중기 금융 연구 교류 등을 추진한다.

기업은행은 협약을 통해 국내 기업 현지 투자·자금 조달을 지원하고 중기 금융 지원을 강화할 계획이다.

김성태 은행장은 "이번 협력은 양국 기업 글로벌 시장 진출을 지원하고 성장 동력을 만드는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 주요국 중기 지원 전문 정책·민간기관과의 국제 협력을 통해 국내 기업 해외 진출을 지원할 것"이라고 말했다.





기업은행은 2023년 프랑스 공공투자은행, 지난해 핀란드 핀베라, 올해 독일 코메르츠방크와 업무 협약을 체결하며 'IBK 유럽 국제협력 벨트' 구축에 박차를 가하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

