반세기 역사 함께한 성과 돌아봐

서울시립대학교는 건축학부 설립 50주년을 맞아 이를 기념하는 다양한 프로그램을 마련했다고 15일 밝혔다.

서울시립대 건축학부 설립 50주년 기념행사 공식 포스터. 서울시립대학교

1975년 공과대학 건축공학과로 출발한 건축학부는 지난 반세기 동안 한국 건축 교육의 선도적 역할을 수행해왔다.

2002년에는 국내 최초 건축학과와 건축공학을 별도 전공으로 분리·운영하며, 도시과학 특성화 대학으로서의 위상을 확립했다.

5년제 건축학전공은 한국건축교육인증원(KAAB)으로부터 국제 인증을 획득한 국내 최초 프로그램으로, 2022년 4차 인증까지 최우수 등급을 받으며 건축설계 및 관련 분야 진출을 위한 최적의 교육환경을 제공하고 있다.

건축공학전공은 건설사업관리, 건축구조, 건축환경 및 설비 등 전문 엔지니어를 양성하는 4년제 교과과정으로, 2006년 공학교육인증(ABEEK)을 시작으로 2010년 첫 졸업생을 배출했다. 2024년까지 총 6회 인증평가를 통과하며 건축엔지니어링 핵심 분야의 전문 인력을 꾸준히 배출하고 있다.

더불어, 2단계 BK21 사업에서는 '초고층 건축물의 고효율 생산 및 방재기술 개발' 사업팀에 선정되어 교수진, 대학원생, 협력 산업체가 함께 연구를 수행 중이다.

서울시립대 건축학부는 국내 최고 수준의 다양한 전공 교수진을 보유하고 있으며, 학생 수 대비 교수 비율에서도 최상위권을 기록한다.

지금까지 학부 3500여명, 대학원 1100여명의 인재를 배출해 건축설계, 공학, 문화, 미디어, 첨단 기술 등 다양한 분야에서 두각을 나타내고 있다.

이번 50주년 기념행사는 "시대건축 50"이라는 슬로건 아래 지난 50년을 돌아보고 미래 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

주요 프로그램으로는 전공별 특강, '반백(半百) 졸업설계전', 집담회, 오픈랩(Open Lab) 등이 진행된다.

또한 학생 자치 활동을 통해 AI·로보틱스·도시 개발·문화 기획·기후 변화 분야에서 활동하는 동문 인터뷰 콘텐츠를 제작·공유하며 학문적 확산을 도모한다.

오는 17일 대강당에서는 △2024년 프리츠커상 수상자 리켄 야마모토(Riken Yamamoto) △세계 초고층 건축의 혁신을 이끈 구조 엔지니어 아메드 아브델라자크(Ahmed Abdelrazaq), △사회적 기여와 실험적 건축으로 주목받는 시게루 반(Shigeru Ban) 등 세계적 석학들의 특별 강연이 펼쳐질 예정이다.





이어 새롭게 단장한 건축학부 자료실 '지음홀' 기증식과 100주년 기념관에서 개최되는 기념식 '함께 만드는 미래'가 진행된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

