강원도교육청, 수능 D-30일 앞두고 종합 지원 체계 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체계적인 준비와 지원 통한 안정적 시험 환경 구축

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 한 달여 앞두고 안정적 시험 환경 구축을 위해 체계적인 준비 체계에 돌입했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

AD

올해 도내에 설치되는 수능 시험장은 44개, 시험실은 총 509실이며, 시험실 당 수험생 수는 작년과 동일한 28명 이하다.

도교육청은 안정적 시험 환경 구축을 위해 △9월 29일부터 학교 자체 점검(1단계 점검)을 시작으로 △10월 10일부터 16일까지 시험지구·시험지역 합동점검(2단계 점검) △10월 20일부터 29일까지 도교육청 점검관 현장점검(3단계 점검) △도교육청 수능 담당 부서 특별 점검(4단계 점검) △교육부-도교육청 합동점검을 실시하여 시험장 환경 점검에 만전을 기할 방침이다.

또한, 수능에 처음 응시하는 재학생 수험생들이 수능 응시 관련 유의사항을 충분히 숙지한 후 시험에 응시할 수 있도록 도내 고등학교에 '수능 관련 유의사항' 부착물을 배부한다.

또한 수능 대비와 최저학력기준 충족을 위해 스스로 공부하는 학교문화 만들기(스공학) 사업과 강원진학지원센터에서 △수능 과목별 고득점을 위한 전략 분석 △기출문제풀이 및 오답노트 활용 수능 마무리 △온라인 수능 강좌 프로그램 △찾아가는 면접 아카데미 △맞춤형 진학 컨설팅 △온라인 논술 강좌 등을 통해 학교별·수험생별 맞춤형 프로그램을 집중적으로 지원하고 있다.





AD

신경호 교육감은 "수험생이 증가한 만큼 시험장 환경과 시설을 더욱 철저히 점검하고, 수험생별 맞춤형 지원을 통해 도내 모든 수험생이 안정적인 시험 환경에서 원하는 결과를 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>