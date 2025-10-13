반도체·배터리·바이오 기업 대거 집결…충남, 4500억 투자 '잭팟'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김태흠 지사 "기업이 충남에 확실히 뿌리내릴 때까지 끝까지 지원하겠다"



충남도청 전경

충남도가 반도체·배터리·바이오 등 첨단산업 중심의 21개 기업으로부터 총 4500억 원 규모의 투자를 이끌어내며 '기업하기 좋은 충남'의 위상을 다시 입증했다.

이번 투자로 1300명 넘는 일자리가 새로 생기고, 생산 유발 6130억 원 등 1조 원이 넘는 경제효과가 기대된다.

13일 도에 따르면 김태흠 충남지사는 이날 도청 대회의실에서 김석필 천안시장 권한대행 등 6개 시·군 단체장, 한민석 웨이비스 대표이사 등 21개 기업 대표와 함께 총 4448억 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약으로 기업들은 오는 2028년까지충남 6개 시·군 산업단지와 개별입지 30만㎡ 부지에생산시설을 신·증설하거나 타지역·해외 공장을 이전한다.

주요 투자 내용은 천안 테크노파크산단에는 웨이비스(352억 원)와화장품 제조사 라피끄(233억 원)가 이전하고,아이엘, 에스엠테크, 코스팜 등이LED·항공부품·건강기능식품 생산시설을 확충한다.

아산에는 비츠로셀(357억 원), 동보테크(250억 원),영화테크(420억 원), 경남제약(60억 원) 등전기차 배터리·의약품·전자부품 기업들이 대거 투자에 나선다.

논산에는 친환경 건축자재 기업 정우에코타일이 105억 원을 들여 경북 경산시 공장을 이전하고,홍성 내포도시첨단산단에는한국화학융합시험연구원(233억 원)과 건양대 산학협력단(142억 원)이연구소와 생산시설을 새로 세운다.

서산과 예산에는 지에이치내츄럴, 명성케이블,워즐 등도 공장 신설 및 이전을 추진한다.

도는 이번 협약이지역 내 산업 고도화와 청년 일자리 창출의 기폭제가 될 것으로 보고 있다.

생산 유발 6130억 원, 부가가치 유발 2570억 원,고용 유발 3457명 등 지역경제에 파급 효과가 클 것으로 전망된다.

김 지사는 "이번 21개 기업의 4500억 원 투자를 포함하면충남도는 국내외 290개 기업으로부터총 38조 2000억원 규모의 투자를 유치하게 됐다"며"이는 민선7기보다 두 배 이상 높은 성과"라고 밝혔다.

이어 "631개 기업과 수출상담회를 열어3억 달러(한화 4000억 원) 이상의 계약을 성사시켰고,경제자유구역 지정과 서해선-KTX 직결 추진으로기업하기 좋은 환경을 지속 조성하고 있다"고 덧붙였다.





김 지사는 "협약만으로 생색내는 행정은 하지 않겠다"며"기업이 충남에 뿌리내릴 때까지 전폭 지원하고,충남도를 기업 성공의 최고 협력 파트너로 만들겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

