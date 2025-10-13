청도군, 올해 '이호우·이영도 시조문학상' 수상자 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

본상 '손수성·최영효' 공동수상, 신인상 '이현정'



청도군(군수 김하수)이 주최하고 이호우·이영도 문학기념회(회장 민병도)가 주관하는 이호우·이영도시조문학상 수상자가 선정됐다.

이호우·이영도 시조문학제는 한국시조에 큰 발자취를 남긴 청도 출신 시조시인 이호우(李鎬雨)·이영도(李永道) 남매의 시조문학 작품을 통해 우리의 역사와 문학을 배우고, 나아가 한국시조 발전을 위해 매년 청도신화랑풍류마을에서 개최되고 있다.

(왼쪽부터)손수성·이현정·정원일·최영효 시인

올해 이호우·이영도 시조문학상은 손수성 시인의 시조집 '피자를 주문하는 저녁'과 최영효 시인의 시조집 '우금치'가 공동수상작으로 선정됐다.

이호우·이영도 시조문학상 신인상에는 이현정 시인의 시조집 '지구를 돌리며 왔다', 오누이 시조공모전 신인상에는 정원일 시인의 시조 '의수義手'가 당선됐다.





오는 24일 개최되는 '2025 이호우·이영도 시조문학제'에서 수상자들에 대한 시상식이 진행될 예정이며 시조문학제에서는 시상식과 더불어 전국시조낭송대회, 청도 시조 현장 투어 등의 행사가 함께 열려 더욱 풍성한 볼거리와 들을 거리를 제공할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

