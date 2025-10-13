남양주시, 제9회 남양주시장배 여성스포츠 배드민턴대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

820명 참가한 남양주시 생활체육 축제 열려

여성 생활체육 저변 확대·건강한 여가문화 조성

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 12일 화도체육문화센터 실내체육관에서 '제9회 남양주시장배 여성스포츠 배드민턴대회'를 개최해 시민 체력 증진과 생활체육 활성화를 도모했다.

주광덕 남양주시장이 지난 12일 화도체육문화센터 실내체육관에서 열린 '제9회 남양주시장배 여성스포츠 배드민턴대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

AD

이번 대회는 여성의 생활체육 참여를 확대하고 지역 체육 공동체 간 유대 강화를 통해 건강한 여가문화를 조성하기 위해 마련됐다. 시는 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 배드민턴을 대표 생활스포츠로 육성하며 매년 대회를 개최해 생활체육 기반을 넓히고 있다.

대회는 여자복식과 혼합복식 부문으로 나뉘어 △자강 혼합복식 △연령대별 부문(60대·50대·40대·30대·20대) △초등부(고학년·저학년) 등 총 54개 종목에서 경기가 진행됐다. 참가자들은 질서 있고 공정한 분위기 속에서 치열한 경기를 펼쳤으며, 현장에는 응원과 박수가 끊이지 않았다.

이날 개회식에는 주광덕 시장을 비롯해 남양주시의원, 남양주시체육회 전무, 남양주시배드민턴협회장 등 주요 인사가 참석해 참가 선수들을 격려하고, 지역 체육 발전을 위한 지속적인 지원 의지를 밝혔다.

시는 이번 대회를 통해 배드민턴 동호인 간 활발한 교류와 세대 간 화합이 이뤄졌으며, 특히 여성 생활체육 참여가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다. 더불어 시민들이 다양한 생활체육 종목에 관심을 갖고 적극 참여하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

주광덕 시장은 "배드민턴 동호인들이 교류와 화합의 시간을 가질 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "시는 앞으로도 생활체육이 시민의 삶에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 체육시설 조성과 행정적 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

박병삼 남양주시배드민턴협회장은 "참가자 한 명 한 명의 열정과 노력이 남양주 배드민턴 발전의 밑거름이 되고 있다"며 "배드민턴이 지역 대표 생활체육 종목으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>