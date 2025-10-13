양주시, 양주시립회암사지박물관 달빛역사 기행 등 지역국가유산교육 프로그램 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 국가 사적 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재를 위한 관심이 높아지는 가운데, 지역 맞춤형 국가유산교육 프로그램을 활발히 운영하고 있다.

달빛역사기행 홍보 포스터. 양주시 제공

지난해 국가유산청으로부터 최우수 교육기관 표창을 받은 양주시립회암사지박물관은 올해에도 국가유산청과 협력해 '모두의 세계유산으로 피어나는 왕실 사찰 양주 회암사지!'를 주제로 유치원, 초·중등생, 시민을 대상으로 총 40회 교육 프로그램을 추진 중이다.

이번 프로그램은 덕도초, 가납초 등 소규모 학교를 우선 대상으로 운영하고 있으며, 쉐마글로벌학교, 다함께돌봄센터, 지역아동센터, 다문화가정, 장애인, 노인복지시설 등 800여 명의 취약계층이 참여해 교육의 폭을 넓히고 있다.

초등학생 대상 '왕실사찰의 보물을 찾아라!'는 홀로그램씨어터를 활용해 유물을 탐방하는 체험형 교육으로 진행되며, 중학생 대상 '천년사찰의 보물을 되살려라!'는 3D 펜을 활용해 사찰 유물을 복제·재현하는 창의 융합형 프로그램으로 운영된다.

일반 시민과 취약계층을 위한 '회(檜)와 암(巖)! 고고에코+히스토리 투어!'는 회암사지 유물과 천연 숲길을 연계해 역사와 생태를 함께 체험할 수 있도록 구성됐다.

특히 오는 31일 저녁 회암사지 일원에서 시민 누구나 참여할 수 있는 야간 체험행사 '달빛역사기행'이 열린다.

행사에서는 박물관 야외 미디어파사드, 전통차 체험, 전통등 만들기, 양주 회암사지(유적지)달빛 기행 투어 등 다채로운 프로그램이 진행될 예정이며, 참가 신청은 전화 또는 이메일로 가능하다.





양주시 관계자는 "이번 프로그램은 지역의 역사와 양주 회암사지의 세계유산적 가치를 널리 알리는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 시민이 참여하고 공감할 수 있는 역사·문화 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

