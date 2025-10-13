담양군, '인천공항행 고속버스' 오는 15일 첫 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직행 노선 신설…"군민 교통편의 증진"

담양군은 군민들의 교통편의 증진을 위해 인천국제공항 직행 고속버스 노선을 오는 15일부터 운행한다. 사진은 담양터미널 모습. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 군민의 교통편의 증진을 위해 인천국제공항 직행 고속버스 노선을 오는 15일부터 운행한다고 13일 밝혔다.

이번 노선은 금호고속이 신설한 프리미엄 고속버스로, 담양공용버스터미널을 출발해 고창과 정읍을 거쳐 인천공항 제1·제2터미널까지 직행한다.

상행편은 담양터미널에서 오전(심야) 1시 40분에 출발해 인천공항 제1터미널 오전 5시 50분, 제2터미널 오전 6시 15분에 도착한다. 하행편은 인천공항 제2터미널 오전 10시 25분, 제1터미널 오전 10시 50분에 각각 출발해 담양터미널에 오후 2시 45분 도착하며, 운임은 심야 6만8,900원, 주중 5만9,200원이다.

예매는 '티머니GO' 앱을 통해 상·하행 모두 가능하며, 상행편은 '코버스 홈페이지'와 '고속버스티머니' 앱에서도 예매할 수 있다.





정철원 군수는 "이번 노선 개통으로 군민들이 더 편리하게 해외여행과 출장을 준비할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 군민들의 교통편의 증진을 위해 대중교통 환경을 꾸준히 개선해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

