광양시, 시정전략 구체화 '2026년 신규시책 보고회'

사업 실현 가능성·정책 효과 점검

전남 광양시(시장 정인화)는 지난 10일 시청 창의실에서 민선8기 마지막 해 시정 전략 구체화를 위한 '2026년 신규시책 보고회'를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 보고회는 8월 주요업무 보고회 이후 추가로 마련된 자리로, 2026년 본예산 편성을 앞두고 신규 시책 실행계획을 점검하기 위해 마련됐다.

정인화 광양시장이 지난 10일 시청 창의실에서 열린 '2026년 신규시책 보고회'를 주재하고 있다. 광양시 제공

정인화 시장 주재로 열린 회의에는 부시장과 국·소장이 배석하고 51개 부서장이 총 101건의 신규사업을 보고했다. 특히 시민 생활과 밀접한 사업의 실현 가능성과 파급 효과를 집중 검토했다.

시는 시민 불편 해소와 삶의 질 향상에 직접 연결되는 생활밀착형 시책을 중심으로 실행 가능성과 부서 간 협업 체계를 재점검하고, 2026년 핵심과제 추진을 위한 전략적 정비를 수행하는 등 향후 시정 운영의 완성도를 높이는 데 주안점을 뒀다.

정 시장은 "2026년은 민선8기의 마지막 해인 만큼, 실현 가능한 정책을 선별하고 추진력을 높이는 것이 중요하다"며 "부서 간 협업과 실행계획의 구체화를 통해 시민에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.





시는 정책의 효과성과 실행력을 강화해 앞으로도 시민 중심의 시정 운영을 이어갈 방침이며, 보고된 시책은 추가 검토를 거쳐 보다 완성도 높은 사업으로 다듬어 나갈 계획이다.





