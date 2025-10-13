한울본부, 10월 한울다누림무비데이 ‘F1 더 무비’ 무료 상영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 10월 21일, 22일 양일간 한울에너지팜 대강당에서 영화 'F1 더 무비'를 무료 상영한다.

'F1 더 무비'는 포뮬러 1(F1)에서 한때 주목받았던 드라이버 '소니 헤이스'의 실전 복귀와 열정적인 레이스를 그린 작품으로, 생동감 넘치는 경주 장면에 브래드 피트의 열연이 더해져 완성도 높은 스포츠 영화로 평가받고 있다.

본 영화는 12세 이상 관람가로 10월 21일 오후 7시, 22일 오후 2시, 7시 총 3회에 걸쳐 상영되고 러닝타임은 155분이다. 사전 예약 없이 선착순으로 입장 가능하며, 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.





AD

이세용 본부장은 "매월 시행하는 한울다누림무비데이를 통해 울진군민이 문화 콘텐츠를 감상하며 즐거움과 감동을 느끼길 바란다"라고 전했다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>