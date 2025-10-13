삼성, 차세대 청년 AI 인재 키우는 SSAFY 15기 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27일부터 내달 10일까지 모집

내년 1월부터 전국 5개 캠퍼스서 1년간 진행

삼성이 오는 27일부터 다음 달 10일까지 '삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)' 15기 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다.

삼성, SSAFY 15기 모집 포스터. 삼성 제공

AD

SSAFY는 국내 정보기술(IT) 생태계 저변을 확대하고 청년 취업 경쟁력을 높이기 위해 삼성이 운영하는 사회적 책임(CSR) 프로그램이다. 29세 이하의 취업 준비 청년으로, 대학교 혹은 마이스터고 졸업자라면 누구나 지원할 수 있다.

교육은 내년 1월부터 서울, 대전, 광주, 구미, 부울경(부산 소재) 등 전국 5개 캠퍼스에서 1년간 진행된다.

대전은 데이터 엔지니어링을 학습할 수 있는 '데이터 트랙', 광주는 협동/서비스 로봇 등을 활용하는 '임베디드 로봇 트랙', 구미는 안드로이드 개발에 필요한 코틀린 언어를 배울 수 있는 '모바일 트랙, 서울은 C언어 기반인 시스템과 모듈 등을 배울 수 있는 '임베디드 트랙' 등 지역별 특화 과정을 제공한다.

교육과정은 두 학기에 걸쳐 총 1725시간 분량이다. 이 중 1025시간이 인공지능(AI) 학습으로 구성된다. 1학기에는 기초 코딩 역량을 다지고 2학기에는 실제 현업과 유사한 환경에서 AI 프로젝트를 직접 수행하며 실무 경험을 쌓는다.

교육생에게는 매월 100만 원의 교육 지원비가 지급되고 입과 후에는 전담 취업 컨설턴트와의 개인별 맞춤 취업 컨설팅, 채용 박람회, 기업 설명회, 임직원 멘토링 등 다양한 취업 지원 서비스를 받을 수 있다.





AD

SSAFY는 1기부터 11기까지 약 9000여 명이 수료했다. 누적 취업률은 85%에 달한다. 지난 6월 기준 교육생 중 조기 취업자를 포함해 8000여 명이 취업하는 성과도 냈다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>