동아대 정치외교학과, ‘부산시의회 대학생 모의의회 경연대회’ 2년 연속 대상

‘해양수산부 이전 지원대책’ 주제 정책 제안… 부산지역 6개 대학 중 최고 평가

동아대학교(총장 이해우) 정치외교학과 학생들이 부산시의회가 주최하고 21세기정치학회가 주관한 '2025년 대학생 모의의회 경연대회'에서 대상을 차지하며, 지난해에 이어 2년 연속 영예를 안았다.

동아대 정치외교학전공(학과장 주인석) 재학생 15명(박용수, 양다빈, 김형진, 박희용, 전태환, 차승민, 이예진, 전희수, 서지희, 이다원, 박선우, 장준서, 이세찬, 권영교, 천지민)과 지도교수 주인석으로 구성된 팀은 '해양수산부 이전에 대한 지원 대책에 관한 건'을 주제로 참여해 부산지역 6개 대학 70여명의 참가자와의 경쟁을 뚫고 최고상을 받았다.

동아대 정치외교학과 학생들이 ‘부산시의회 대학생 모의의회 경연대회’ 2년 연속 대상을 차지하고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

올해로 22회를 맞은 이번 경연대회는 대학생들이 직접 지역 현안을 선정하고 시의회 의정활동을 모의하는 방식으로 진행됐다. 참가자들은 수개월에 걸쳐 의제 연구, 시나리오 작성, 상임위원회 방청, 시의원 멘토와의 협업 등을 거치며 실제 의정활동과 유사한 과정을 체험했다.

동아대 팀은 '해양수산부 이전에 대한 지원 대책' 주제를 통해 부산의 지역 균형발전과 해양수도 비전 실현을 위한 정책적 접근을 제시했다. 지난해 '스마트 AI 경로당 도입' 안건으로 대상을 받은 데 이어, 올해도 지역 현안 중심의 구체적 정책 제안으로 높은 평가를 받았다.

주인석 학과장은 "모의의회 경연대회는 단순한 경연을 넘어 미래 세대가 지역사회 문제 해결에 직접 참여하고 정치적 감수성을 키워가는 교육의 장"이라며 "학생들이 현실적인 정책 대안을 제시하고 성과로 이어간 점을 자랑스럽게 생각한다. 이런 경험이 지역사회 발전으로 연결되길 기대한다"고 말했다.





팀 대표 박용수 학생은 "2년 연속 대상을 받게 돼 매우 뜻깊다"며 "함께 노력한 팀원들과 세심하게 지도해주신 주인석 교수님께 감사드린다. 이번 경험을 바탕으로 부산의 미래를 고민하는 청년으로 성장하고 싶다"고 소감을 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

