광주 서구, 골목경제119 프로젝트 등 최우수 사례 선정

올 상반기 적극행정 우수사례 경진대회
광주시 서구가 '2025년 상반기 적극행정 우수사례 경진대회'에서 ▲'골목경제119 프로젝트(서구소상공인경영지원센터)'와 ▲'보행취약계층을 위한 안전한 보행환경 조성(이옥주 상무2동 마을자치팀장)' 사례가 최우수 사례로 선정됐다.
13일 서구에 따르면 서구소상공인경영지원센터는 전국 최초로 관내 전역을 골목형상점가로 지정, 온누리상품권 사용처를 음식점, 병·의원, 카페 등 일상 업종 전반으로 확대해 골목경제 활성화에 기여했다.
이 사례는 타 지자체의 벤치마킹 모델로 확산되며 서구의 대표적인 적극 행정으로 주목받고 있다.
이옥주 팀장은 쌍학로(서광주우체국~칠원면옥) 구간의 상시 불법주정차로 인한 보행 안전문제를 해결하기 위해 아파트와 상가 주민들을 설득, 67%(1,924세대)의 동의를 얻어 한쪽 가변주차제 도입, 이동약자의 안전한 보행환경을 조성한 성과를 인정받았다.
서구는 상반기 우수사례로 ▲주민의 생명과 재산 보호와 도시경관 정비에 기여한 '옥상간판 정비 및 양성화 사업(최명근 도시공간과 주무관)' ▲공원의 쾌적한 환경 조성과 주민 여가생활 지원에 기여한 '염주어린이공원 바닥분수 조성 및 무장애 공원 화장실 설치(김승현 공원녹지과 주무관)'을 선정했다.
적극행정위원회 위원장인 김성배 서구 부구청장은 "적극행정은 단순히 규정을 지키는 것을 넘어 주민의 편익과 삶의 질 향상에 직결되는 행정서비스를 제공하는 것이다"며 "앞으로도 적극행정 실천을 통해 '착한도시 서구'의 가치를 더욱 견고히 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
