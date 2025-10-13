LM, 카니발 하이리무진 가을 한정 프로모션…즉시 출고·특별 할인 혜택 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주식회사 엘앰(이하 'LM')이 프리미엄 미니밴 수요 증가에 맞춰 카니발 하이리무진의 즉시 출고 시스템과 함께 10월 한정 가을맞이 할인 프로모션을 진행하고 있다. 사전 제작 방식을 통해 빠른 인도와 커스터마이징까지 동시에 제공하는 LM은 이번 프로모션을 통해 실수요층의 부담을 줄이고 선택의 폭을 넓힌다는 전략이다.

이번 10월 프로모션의 핵심은 '가을맞이 할인 대축제, 즉시 출고 차량 최대 1,200만 원 할인' 혜택을 제공한다. LM은 이번 행사를 통해 실수요 고객이 프리미엄 하이리무진을 더욱 효율적인 조건으로 구매할 수 있도록 했다.

LM의 카니발 하이리무진은 단순히 고급 차량이라는 범주를 넘어, 비즈니스와 패밀리카 수요를 모두 만족시키는 실내 구성과 디자인 설계로 주목받고 있다. 전면 파티션, 매립형 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등은 이동 중 회의, 식사, 영상 감상 등 다양한 활동을 가능하게 해주며, 특히 프라이버시를 중시하는 기업 임원, 연예인, 해외 바이어 등에게 꾸준한 선택을 받고 있다.

이 외에도 LM은 천정 무드 조명, 프리미엄 바닥재(요트 플로어, 대리석 플로어), 시트 및 풀트리밍 가죽 컬러 등 실내 곳곳에 고객의 개성을 담을 수 있는 커스터마이징 옵션을 제공하고 있다. 단순한 인테리어 선택을 넘어, 고객이 직접 디자인한 '세상에 하나뿐인 나만의 리무진'을 완성할 수 있다는 점은 LM이 가진 강력한 경쟁력 중 하나다.

좌석은 4인, 6인, 7인, 9인 등 다양한 구조로 선택할 수 있으며, 특히 9인승 모델의 경우 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용처리 혜택까지 함께 누릴 수 있어 법인 고객의 수요도 이어지고 있다.

실내는 시트 외에도 서랍형 수납공간, 암레스트 조명, 앰비언트 무드 조명 등 다양한 편의 사양이 탑재되어 있으며, 이러한 요소들은 장거리 이동 시의 피로도를 줄이고 정차 중에도 차량 내부를 프라이빗한 휴식 공간으로 만들어준다. 특히 명품 브랜드에서 착안한 고급 가죽 컬러 매칭, 간접 조명 설계, 고급소재 마감 등은 사용자 감성을 자극하며 고객 만족도를 크게 높이고 있다.

LM 관계자는 "이번 10월 프로모션은 즉시 출고 가능한 고급 사양의 하이리무진을 부담 없는 가격에 제공함으로써, 실수요 고객의 만족도를 극대화할 수 있는 기획"이라며 "한정 수량으로만 진행되는 만큼 빠른 상담을 권장한다"고 전했다.





이번 '가을맞이 할인 대축제'의 대상 차량과 차량별 할인 금액 등 구체적인 내용은 LM 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

