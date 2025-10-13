광주신세계, 프리미엄 포도 '로얄바인' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

본관 지하 1층 식품관

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 샤인머스캣의 뒤를 잇는 프리미엄 포도 '로얄바인'을 선보인다고 13일 밝혔다.

광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서 차세대 프리미엄 포도로 불리는 로얄바인 포도를 직원이 선보이고 있다. 광주신세계 제공

본관 지하 1층 식품관에서는 로얄바인을 지난 8월부터 판매 중이며, 로얄바인은 '왕족의 포도줄기'를 의미하며, 왕족의 고급스러움을 뜻하는 단어 로얄(Royal)에 포도 같은 넝쿨식물을 의미하는 바인(Vine)을 더한 이름이다.

수박의 평균 당도가 약 10브릭스로 알려진 가운데 로얄바인은 평균 22브릭스 이상, 최고 30브릭스에 이르는 고당도 품종이며 씨가 없어 껍질째 먹을 수 있다.





국내 포도 농가 중 소수의 한정된 농가에서만 재배할 수 있는 '클럽 재배' 방식을 도입해 품질을 철저히 관리하고 있다. 차세대 프리미엄 품종으로 손꼽히는 로얄바인은 광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서 만날 수 있으며 1팩에 2만4,800원 판매된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

