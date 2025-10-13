한화, 美 AUSA 참가… '차륜형 K9A2'로 미군 자주포 현대화 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

155㎜ 추진장약 현지 생산으로 공급망 강화 추진

한화시스템, 안티드론·AESA 레이더로 시장 공략

한화에어로스페이스와 한화시스템은 미국 워싱턴DC에서 개막하는 북미 최대 지상방산 전시회 'AUSA 2025'에 참가해 미 육군의 자주포 현대화 사업에 맞춘 차륜형 K9A2와 155㎜ 추진장약(MCS) 현지화 협력 방안을 제시한다고 13일 밝혔다. 이번 전시회는 15일까지 열리며 전 세계 92개국에서 약 4만4000명이 방문할 예정이다. 한화는 279㎡ 규모의 통합부스를 마련했다.

한화에어로스페이스는 전시에서 자동장전 포탑을 8×8 차륜형 플랫폼에 탑재한 차륜형 K9A2를 선보인다. 미 육군은 사거리·정밀도·기동성 향상과 재장전·지속발사 능력을 갖춘 신형 자주포 도입을 추진 중이다. K9A2는 2022년 방위사업청과 체계개발을 시작해 현재 최종 성능검증을 진행 중인 최신 궤도형 자주포의 차세대 모델로, 자동화된 탄약 적재·장전 시스템을 갖추고 분당 발사속도가 기존 6발에서 9발 이상으로 증가한다.

한화는 미국 워싱턴DC에서 13~15일 열리는 'AUSA 2025' 전시회에서 K9 자주포 등을 앞세워 미국과 안보 및 경제 협력 강화를 모색한다. 한화의 부스 전경. 한화 제공

한화는 또 모듈형 추진장약(MCS)의 미국 현지 생산을 통한 공급망 안정화 방안을 중점적으로 제안한다. 한화 측은 자사 MCS가 스마트팩토리 기반의 자동화 생산으로 품질 일관성과 생산 효율을 확보했다. NATO 규격 155㎜ 탄약과 호환성 및 발사 압력·사거리 제어 측면에서 우수하다는 평가다. 우크라이나 사태 이후 155㎜ 탄약 부족 현상이 지속되는 상황에서 현지 생산을 통해 미 육군과 동맹국의 안정적 탄약 공급에 기여하겠다는 계획이다.

한화시스템은 단거리 소형 AESA(능동 위상배열) 레이더와 안티드론 장비를 결합한 다계층복합방호체계를 공개한다. 이 체계는 저고도 무인기·드론 위협을 '탐지-식별-무력화' 단계로 통합 운용해 미국 국토안보 분야의 감시·경계 체계에 적용할 수 있도록 설계됐다. 단거리 AESA 레이더는 SHORAD(단거리 방공) 작전능력을 극대화하는 핵심 센서로 소개됐다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 "정부와 함께 개발 중인 K9의 차세대 모델인 A2를 기반으로 미 육군에 최적의 자주포 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"며 "한화도 대한민국 정부와 함께 한미 동맹과 경제협력에 기여하겠다"고 말했다.





한화 측은 이번 전시를 계기로 미 국방 및 산업 파트너들과의 협력을 강화하고, 현지 생산 기지 구축을 포함한 실무 협의를 이어간다는 방침이다. 이를 통해 K-방산의 글로벌 시장 확대와 한미 간 안보·경제 협력 강화에 기여하겠다는 구상이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

