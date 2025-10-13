조달청, 나라장터 등 '조달정보시스템' 정상화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나라장터 등 조달청의 '조달정보시스템'이 모두 정상화됐다.

조달청은 13일 기준 나라장터·종합쇼핑몰·하도급지킴이·혁신장터 등 18개 조달정보시스템이 모두 정상화됐다고 밝혔다.

앞서 조달정보시스템은 지난달 26일 국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 서비스가 일시 중단됐다. 화재 이후 조달청은 국정자원 광주 백업센터의 재해복구시스템(DR)을 가동해 나라장터(9월 29일), 하도급지킴이(9월 30일) 등 일부 시스템의 서비스를 재개했다.

다만 DR의 처리 성능의 한계로 전체 기능 서비스는 한동안 멈춘 상태였다. 이에 조달청은 추석 연휴 기간 대전 국정자원 본원으로 재전환하는 작업을 완료하는 과정을 거쳐 지난 10일 7개 시스템을 재가동, 공고·입찰·계약·납품 요구·대금 지급 등 나라장터 서비스를 모두 정상화했다.

또 추석 연휴에 이은 징검다리 휴일 동안 추가로 복구작업을 진행해 혁신장터, 목록정보, 홈페이지 등 11개 시스템 서비스를 지난 11~12일 추가 재개했다.

현재는 대부분 조달정보시스템이 가동돼 공공조달 업무가 차질 없이 처리될 수 있는 상황이다.

아직 복구되지 않은 시스템은 성과관리와 e감사 등 조달청 내부 업무 시스템 4개로 국정자원과 협의해 최대한 신속하게 복구가 마무리될 수 있도록 하겠다는 것이 조달청의 설명이다.





백승보 조달청장은 "국민 불편 해소를 최우선 과제로 추석 연휴 기간 총력을 기울인 결과, 현재 대부분 조달정보시스템이 재개됐다"며 "조달청은 복구한 시스템 운영현황을 면밀히 모니터링해 조달정보시스템 서비스가 원활하게 제공될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

