파혼 선언한 中 여성 "지참금 4000만원 돌려줄게, 단 포옹비 600만원은 빼고"

신랑 측이 신부 가족에 결혼 비용 지급 풍습

신붓값, 평균 2000만원서 1억원 달하기도

기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지로 본문과 무관.

AD

중국 허난성의 한 여성이 신랑이 될 남성에게 파혼을 요구하며 신붓값으로 받은 약 4000만원(약 20만위안)을 돌려주되 약 600만원(약 3만위안)은 '포옹비' 명목으로 공제하겠다고 주장해 논란이 일고 있다.

12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난해 중매인을 통해 처음 만나 올해 1월 약혼한 한 커플이 11월 결혼식을 계획했다 파혼한 가운데, 여성 측이 남성 측으로 받은 신붓값 중 일부를 포옹비로 주장하며 반환을 거부한 사연이 온라인에서 화제라고 보도했다. 해당 사건은 허난 TV 보도를 통해 알려졌으며, 중국 현지 사회관계망서비스(SNS)에서 조회 수 2300만회를 기록하며 큰 관심을 받고 있다.

중국에서는 전통적으로 결혼 전 신랑 측 가족이 신부 측에 신붓값(차이리, 지참금)을 주는 풍습이 있다. 이는 신부를 길러준 데 대한 감사의 표시로 여겨진다. 신붓값은 통상적으로는 10만 위안(약 2000만원)에서, 많게는 50만 위안(약 1억원)까지 이른다. 특히 남성보다 여성 수가 부족한 농촌 지역의 경우, 신랑 측 부담이 도시 지역보다 더 큰 것으로 알려져 있다.

SCMP의 보도를 보면, 이미 웨딩 사진도 촬영했고, 신랑 측은 결혼식장을 예약하며 가족과 친척, 친구들에게 청첩장까지 전달한 상황이었다. 그러나 최근 신부 측 여성은 남성의 수입이 적다는 이유로 결혼을 번복했다. 문제는 여성 측은 받은 신붓값을 반환하겠다고 했지만, 웨딩 촬영 당시 포옹 장면이 있었다며 약 600만원은 '포옹비'로 공제하겠다고 주장해 논란이 일고 있다. 여성 측은 "심각한 다툼은 없었지만, 그 사람과 결혼하고 싶지 않다"며 "포옹비 600만원에는 데이트 비용 등 개인 지출도 포함돼 있다"고 주장했다.

중국에서는 전통적으로 결혼 전 신랑 측 가족이 신부 측에 신붓값(彩·차이리)을 주는 풍습이 있다. 이는 신부를 길러준 데 대한 감사의 표시로 여겨진다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련없음. 픽사베이

두 사람의 중매인은 현지 매체와의 인터뷰에서 "10년 동안 1000쌍의 커플을 성사했지만, 이 여성의 가족만큼 까다로운 경우는 처음"이라며 "사진 촬영 시 포옹은 사진사의 요청이었다. '포옹비' 요구는 도덕적으로 이해할 수 없는 일"이라고 비판했다. 결국 양측은 여성이 약 3400만원(17만500위안)을 신랑 측에 반환하는 것으로 합의한 것으로 알려졌다.





AD

한편, 결혼 약속을 번복하고 신붓값을 돌려주지 않거나 일부만 반환하는 사례는 중국에서 종종 문제가 된다. 지난해 후난성에서 한 남성이 여성과 그의 아버지를 상대로 소송을 제기했는데, 23만위안(약 4630만원)의 신붓값을 돌려받지 못했기 때문이다. 법원은 여성 가족이 15일 이내에 돈을 반환하라고 판결했지만, 이행하지 않자 남성은 언론에 도움을 요청했다. 또 같은 해 신부 예물을 노리고 16세 딸을 강제로 시집보낸 파렴치한 아버지가 고발되기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>