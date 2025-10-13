경동나비엔 "기술의 차이가 숙면의 차이"…숙면매트 신규 광고 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙면매트 사계절·숙면매트 카본 광고 공개

경동나비엔은 '숙면매트 사계절' TV 광고 및 디지털 광고와 '숙면매트 카본' 디지털 광고를 새롭게 공개했다고 13일 밝혔다.

'기술의 차이가 숙면의 차이'를 만든다는 메시지를 배우 마동석의 유쾌한 연기로 풀어내며, 인공지능(AI) 숙면 솔루션과 정밀한 온도 제어 기술로 숙면을 선사하는 '숙면매트'의 가치를 전달하고 있다.

'숙면매트 사계절 Air/Pro'의 광고는 배우 마동석이 겨울엔 포근함을, 여름에는 시원함을 선사하는 숙면매트 사계절의 차별화된 기술력을 강조한다. AI 숙면 솔루션이 1년 내내 최적의 숙면 온도를 맞춰준다는 내용을 통해 기술로 숙면을 만들 수 있다는 자신감을 드러낸다. '숙면매트 카본' 디지털 광고는 고객의 불면을 해결하기 위해 배우 마동석이 '카본의 왕'의 어명을 수행하는 내용이다.





경동나비엔은 숙면매트 제품 라인업을 다양화하며 소비자가 생활 방식과 취향에 따라 선택할 수 있게 했다. 포근한 온열감을 원하는 소비자는 '숙면매트 온수'를, 편리한 사용을 원하는 소비자는 '숙면매트 카본'을 사용하면 된다. 여름철에도 시원한 매트를 원하는 소비자는 '숙면매트 사계절'을 선택할 수 있다. 반려동물이 있는 소비자에게 특화된 '숙면매트 카본 위드펫' 제품까지 출시했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

