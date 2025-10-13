광주 야생동물구조센터, 수달·팔색조 등 556마리 구조

올 상반기 191마리 자연 방사 성과
생명지킴이·생태도시 조성 역할 톡톡
광주시 보건환경연구원 야생동물구조관리센터는 올해 3~9월 천연기념물 수달·팔색조 등 야생동물 556마리를 구조·치료해 이 중 191마리를 자연으로 돌려보내는 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다.
구조된 개체 중에는 수리부엉이(2마리), 팔색조(4마리), 수달(3마리), 하늘다람쥐(2마리), 새매(3마리), 남생이(1마리) 등 천연기념물이자 멸종위기 야생동물이 다수 포함돼 이목을 끌었다.
구조 원인별로 살펴보면 야생동물 번식기(주로 3~9월)에 어미와 떨어진 '미아' 상태로 구조된 경우가 289마리(52%)로 가장 많았다. 이어 방음벽, 건물 유리창 등 충돌에 의한 사고가 104마리(19%), 감염병 21마리, 교통사고 12마리 등으로 나타났다.
최근에는 도심 아파트 실외기나 베란다에 황조롱이·비둘기가 둥지를 짓거나 너구리가 출몰하는 등 시민 불편 사례가 증가하고 있다. 이에 야생동물구조관리센터는 발간물을 활용해 시민을 대상으로 야생동물과의 공존을 위한 교육과 홍보를 진행 중이다.
광주야생동물구조센터는 2019년 개소 이래 7년간 159종 3,946마리에 달하는 야생동물을 구조·치료했다. 이 중 1,380마리를 자연의 품으로 돌려보내며 생태도시 조성에 기여하고 있다. 특히 2022년엔 도심 수목 정비로 둥지를 잃은 쇠백로 62마리를 긴급 구조했으며, 이를 계기로 번식기 이전 수목 정비 시 자치구와의 협력을 통해 예방 대책을 강화하는 등 선제적인 보호 활동도 전개하고 있다.
정현철 광주보건환경연구원장은 "시민들의 자발적인 신고 덕분에 올해도 많은 야생동물을 구조해 자연으로 돌려보낼 수 있었다"며 "부상을 당하거나 미아가 돼 움직이지 못하는 야생동물들을 발견했을 경우 야생동물구조관리센터로 신고해 주길 바란다"고 당부했다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
