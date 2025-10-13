귀뚜라미, ‘3세대 카본매트 온돌’로 환절기·동절기 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS홈쇼핑·NS홈쇼핑에서 판매 방송 진행

2025년 신규 CF도 공개

귀뚜라미가 '3세대 카본매트 온돌'로 환절기와 동절기 안방 시장 공략에 나섰다.

귀뚜라미는 3세대 카본매트 온돌 TV 홈쇼핑 방송을 시작하고 신규 CF도 공개한다고 13일 밝혔다.

먼저 GS 홈쇼핑에서 이날부터 총 3회에 걸쳐 '귀뚜라미 3세대 카본매트 온돌 프리미엄형 KMF 시리즈'를 판매한다. NS홈쇼핑에서는 18일 '귀뚜라미 3세대 카본매트 온돌 고급형 KMA 시리즈' 판매 방송을 진행한다.

귀뚜라미 3세대 카본매트는 GS홈쇼핑에서만 누적 주문 고객 3만 명, 누적 판매 금액 120억 원을 돌파한 스테디셀러 제품이다. 3세대 카본매트 온돌 프리미엄형 KMF 시리즈는 최대 7m 거리에서 조작 가능한 탈부착형 스마트 리모컨 조절기와 일반 난방 모드 대비 전기 에너지를 20% 추가 절감하는 '에코모드' 등 특화 기능을 장착한 제품이다. 고급형 KMA 시리즈는 일체형 다이얼 버튼 조절기를 도입한 제품이다.

두 제품 모두 ▲잠잘 때 체온 변화에 맞게 숙면 온도를 조절해 주는 '자동 온도 조절 시스템' ▲3단계 온도 설정(45℃, 50℃, 55℃)이 가능한 '찜질 모드' ▲9시간 동안 33℃ 포근한 온도를 유지하는 '취침 모드' ▲매트 좌우 온도를 개인별 취향에 따라 각각 조절하는 '좌우 분리 난방' ▲최소 25℃부터 최대 45℃까지 1℃ 단위 온도제어 등을 갖춘 프리미엄 숙면 가전 제품이다.

귀뚜라미는 '설명이 필요없는 60년 난방기술'을 주제로 신규 CF도 공개했다. 새롭게 공개된 광고는 전자파, 세탁, 환경호르몬, 전기료 등에 대한 걱정 없이 3세대 카본매트에 편안하게 누운 배우 지진희의 모습을 보여준다.





귀뚜라미보일러 관계자는 "프리미엄 난방매트 시장의 스테디셀러로 자리 잡은 귀뚜라미 3세대 카본매트 구매에 도움이 될 수 있도록 매년 TV 홈쇼핑 방송과 새로운 광고를 통해 고객들에게 다가가고 있다"며, "귀뚜라미 60년 난방기술로 탄생한 3세대 카본매트와 함께 환절기와 동절기 쾌적한 숙면 생활을 누리기를 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

