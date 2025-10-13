전국 작은도서관 5곳 중 1곳 '휴·폐관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 이용객 되레 급증 '아이러니'

민형배 "尹 정부 예산삭감이 원인"

민형배 더불어민주당 의원.

AD

지난해 전국 작은도서관 5곳 중 1곳은 휴·폐관으로 문을 닫은 것으로 나타나 시민들의 지식·문화 향유 기회가 위협받고 있다는 지적이 제기됐다.

13일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문화체육관광부로부터 제출받은 '최근 6년간 작은도서관 운영 현황' 국정감사 자료를 분석한 결과, 작은도서관의 휴·폐관 사례는 매년 증가 추세다. 지난 2019년 전체 6,672곳 중 648곳(9.7%)이 휴·폐관 상태였으나, 지난해엔 6,830곳 중 1,440곳(21.1%)이 문을 닫아 불과 5년 만에 두 배 이상 늘었다.

지역별로는 대전이 전체 221곳 중 21곳(9.5%)이 문을 닫아 폐관 비율이 가장 높았으며, 이어 세종(6.1%), 광주(5.9%), 경기(5.4%) 순으로 파악됐다.

도서관 수가 감소하는 상황에서도 작은도서관 이용객 수는 꾸준히 증가하고 있어 대조를 이룬다. 지난 2020년 2,198만명에서 2024년에는 3,247만명을 기록하며 연간 1,000만명 이상 이용객이 꾸준히 늘고 있음에도 시설은 줄어드는 아이러니한 상황이 연출되고 있는 것이다.

문제는 예산이다. 지난해 지자체 공공도서관 지원예산과 문체부 작은도서관 지원사업 예산 모두 5년 전보다 줄었다. 특히 문체부 '작은도서관 문화가 있는 날' 사업 예산 200만원은 2년 연속 전액 삭감됐다.





AD

민 의원은 "윤석열 정부가 지난해 독서·서점·도서관·출판 관련 예산을 대폭 삭감한 결과, 작은도서관 휴·폐관 사태로 이어진 것으로 보인다"며 "국민의 지적·문화적 삶의 질을 높이는 공간으로서 도서관의 미래 가치를 고려해 문체부는 다각적인 활성화 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>