유비벨록스, 현대카드와 메탈카드 공급 계약 체결

유비벨록스는 현대카드에 메탈카드를 공급한다고 13일 밝혔다. 유비벨록스는 지난해 메탈카드 및 BLE카드 공장을 신설하는 등 전방위적으로 고부가가치 제품 저변을 확대하고 있다. 유비벨록스가 메탈 등 소재 부문에서 경쟁력을 강화하고 있는 데는 고부가가치 제품이 일반 PVC카드 대비 수익성이 월등히 높기 때문인 것으로 파악된다.

경영전략본부를 총괄하는 강정규 전무이사는 "당사는 중동, 동남아, 일본 등의 국가를 시작으로 스마트카드를 꾸준히 공급하고 있고 각 지역의 고부가가치 스마트카드 니즈를 반영해 2024년 상반기에 양산 체계까지 확립했다"며 "이를 기반으로 미국 및 유럽 등 진출 국가를 확대하며 국내외 시장 레퍼런스를 점차 강화하고 있는 만큼 지속적으로 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것으로 자신한다"고 전했다.





유비벨록스는 금융과 통신(USIM) 외에도 자동차, 가전제품, 스마트 계량기, 의료기기 등에 보안 및 정품 인증 칩을 공급하며 사업 영역의 꾸준한 확대를 꾀하고 있다. 특히 보안 및 인증 부분은 정보가 오가는 모든 산업으로 확장될 수 있어 실적 성장에 기여할 것으로 기대되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

