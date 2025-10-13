LG전자 3분기 영업익 6889억원 8.4%↓…매출도 하락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3분기 잠정실적 발표

영업익·매출, 전망치 상회했지만

전년 동기 대비 동시 하락

매출은 21조8751억원…1.4%↓

관세 부담·희망퇴직 등 요인

LG전자가 대미 관세의 부담이 본격화되는 등 어려워진 대외 환경의 영향으로 올해 3분기 매출, 영업이익 모두 지난해 동기보다 감소한 잠정실적을 발표했다.

LG전자는 13일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 6889억원으로 지난해 동기보다 8.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 21조8751억원으로 지난해 동기 대비 1.4% 감소했다. 다만 영업이익과 매출 모두 시장 전망치보단 상회했다. 매출은 역대 3분기 중 두 번째로 높은 수치다. 영업이익은 최근 시장에서 나온 전망치보다 10% 이상 높았다.

LG전자는 이번 실적의 배경으로 통상환경 변화로 인한 관세 부담, 인력 선순환 차원에서 만 50세 이상이거나 수년간 성과가 낮은 직원 중 희망자에 한해 실시한 희망퇴직 등 비경상 요인이 있었다고 설명했다.

대신 생활가전과 전장은 비교적 선전해 시장 전망치를 웃도는 실적이 가능했다며 긍정적으로 자평했다. 생활가전 사업은 미국 수출물량의 관세 부담, 글로벌 수요 회복 지연 등이 이어지고 있지만, 업계 최고 수준의 경쟁력을 기반으로 프리미엄 시장에서 지배력을 유지 중이란 게 LG전자의 판단이다.

전장 사업은 3분기 역대 최고 수준의 수익성을 기록했을 것으로 전망된다. 차량용 인포테인먼트 사업의 프리미엄 제품 판매 확대가 수익성에 크게 기여한 것으로 보인다. 사업모델은 제품에서 차량용 콘텐츠 플랫폼 등으로 다각화하고 있다. 램프, 전기차 구동부품 사업도 사업구조 효율화에 속도가 나는 만큼 높은 수주잔고를 기반으로 향후 안정적인 성장을 도모할 수 있다. 미디어 엔터테인먼트 사업은 인력 선순환 차원에서 실시한 희망퇴직에 따른 일회성 비용을 인식했다. 사업 관점에서는 TV 판매 경쟁 심화로 마케팅비가 증가했다.

향후 LG전자는 webOS 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 수익구조 다변화에 집중하겠단 계획도 밝혔다. 광고사업 고도화, 콘텐츠 확대 등이 핵심이다. 타 지역 대비 상대적으로 TV 수요가 견조한 '글로벌 사우스' 공략에도 속도를 낸다.





냉난방공조 사업은 상업용 공조시스템 및 산업/발전용 '칠러'를 앞세운 미래 사업기회 확보에 매진한다. 최근 북미, 중남미, 중동, 아시아 등 글로벌 시장서 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 냉각솔루션 등 대규모 수주가 이어지는 등 성과가 차츰 가시화되는 만큼 이를 레퍼런스로 삼아 사업의 잠재력을 지속 확대해 간다는 계획이다. LG전자는 차세대 기술로 평가받는 데이터센터향 액체 냉각 솔루션의 상용화 역시 차질 없이 준비해 나갈 예정이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

