파라다이스 호텔앤리조트, 파격 혜택 '슈퍼위크'…객실 할인·적립

22일까지 진행

스위트룸부터 럭셔리 스파까지

고품격 '호캉스' 혜택 제공

파라다이스 호텔앤리조트는 오는 22일까지 풍성한 특전을 제공하는 '2025 파라다이스 슈퍼위크'를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 객실 패키지 할인, 파라다이스 리워즈 회원 포인트 2배 적립 등의 혜택을 기본으로 담았다. 패키지 투숙 기간은 파라다이스시티는 내년 2월28일까지, 파라다이스 호텔 부산은 내년 3월31일까지다.

2025 파라다이스 슈퍼위크. 파라다이스 호텔앤리조트 제공

파라다이스시티는 이국적인 분위기의 시설에서 미식, 엔터테인먼트를 모두 경험할 수 있는 객실 패키지 4종을 판매한다. 패키지 4종은 리워즈 포인트 2배 적립, 실내 테마파크 '원더박스', 럭셔리 스파 '씨메르', 사우나, 수영장 무제한 이용 특전이 공통으로 적용된다. 이 중 리조트머니 패키지는 호텔에서 현금처럼 사용 가능한 3만 리조트 머니를 증정한다. 조식&리조트머니 패키지 이용 시 뷔페 '온 더 플레이트' 조식 2인 혜택과 5만 리조트 머니를 제공한다.

스위트룸에서 호캉스(호텔＋바캉스)를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 패키지 2종도 선보인다. 파라다이스시티 호텔은 디럭스 스위트 객실 1박을 높은 할인율로 이용할 수 있는 패키지를 내놓았다. 전 객실이 스위트룸인 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소'는 한식 파인 다이닝 '새라새' 조식 혜택을 담은 패키지를 판매한다.

파라다이스시티는 엔터테인먼트 시설을 특가로 만끽할 수 있는 상품도 마련했다. 씨메르 전 시설을 시간 제한 없이 이용할 수 있는 아쿠아스파권을 할인 판매하며 이용권 구매 시 렌탈샵 50% 할인 혜택을 추가로 제공한다. 원더박스는 성인 1인 구매 시 어린이 1인이 무료로 이용할 수 있는 자유이용권을 선보인다. 두 이용권은 다음 달 30일까지 이용할 수 있다.

파라다이스 호텔 부산은 객실 패키지 4종을 준비했다. 1박 룸 패키지는 씨메르 아쿠아 바 생맥주와 부산어묵을 특전으로 제공한다. 1박 조식 패키지는 온 더 플레이트 조식을, 1박 라운지 패키지는 라운지 파라다이스 올데이 서비스와 실내 사우나 이용 특전을 담았다. 온 더 플레이트 조식에 씨메르 아쿠아 바 생맥주, 바이레도 어메니티 키트가 모두 포함된 2박 패키지도 만나볼 수 있다.

모든 패키지는 씨메르, 야외 오션스파 풀 등 탁 트인 해운대 바다 전망의 부대시설 이용 혜택을 제공하며 예약 결제 금액에 따라 최대 5만원 쿠폰도 받을 수 있다.





파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "'파라다이스 슈퍼위크'는 매년 파격적인 혜택으로 많은 고객에게 사랑받고 있는 파라다이스의 연중 대표 이벤트 중 하나"라며 "여행 취향에 맞춰 럭셔리 호캉스 혜택을 '특템'할 수 있는 기회를 놓치지 마시길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

