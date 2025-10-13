우리투자증권, 해외주식·AI 기능 강화 'New 우리WON MTS' 출시

美 투자자 커뮤니티 스탁트윗츠 제휴

우리투자증권이 지난 10일 해외주식 소수점 거래와 AI 서비스를 대폭 강화한 차세대 우리WON MTS를 출시했다. 새롭게 출시된 우리WON MTS는 신시스템 기반의 대대적인 UI/UX 개선으로 안정성과 편의성을 한층 높였으며, 직관적인 화면 구성과 빠른 응답 속도로 고객 경험을 향상했다.

업그레이드된 우리WON MTS에서는 글로벌 우량주를 실시간 소수점 단위까지 거래할 수 있으며, 원화 결제가 가능하다. 새로운 우리WON MTS 출시 기념으로 2025년 연말까지 해외주식 온라인 거래수수료와 환전수수료가 전액 면제되며, 국내 주식 역시 오는 12월 30일까지 수수료 우대 혜택과 12월 31일까지 신용이자 연 3.9% 혜택을 제공한다.

실시간 해외주식 정보 큐레이팅 서비스로 글로벌 투자정보의 벽도 허물었다. 우리투자증권은 해외주식 투자자를 위해 미국 최대 규모 투자자 커뮤니티인 스탁트윗츠(Stocktwits)와 제휴했다. 이를 통해 전 세계 2000만 이용자가 공유하는 투자정보와 시장 트렌드를 실시간 번역해 제공한다. 우리WON MTS 이용자들은 뉴스나 애널리스트 리포트만으로 얻기 어려운 해외시장의 분위기와 투자자들의 심리를 리얼타임으로 파악할 수 있다. 이와 별도로 미국 공시 기반의 내부자 거래 속보와 해외 투자 구루들의 포트폴리오 정보도 함께 제공한다.

신규 우리WON MTS에서는 AI가 제공하는 투자 솔루션 제공 기능도 대폭 강화했다. 기존 'AI 뉴스 번역/요약'과 'AI 시즈널' 서비스를 해외주식으로 확대해 주요 글로벌 뉴스를 선별해 제공하고, 주가 움직임의 숨은 패턴을 분석해 투자 판단을 지원한다. 또, 고객의 보유종목·관심 종목과 함께 글로벌 시황과 실시간 이슈에 대한 고객 맞춤형 'AI 리포트' 서비스도 곧 추가될 예정이다.

우리투자증권은 새롭게 선보인 우리WON MTS 공개를 시작으로 3단계에 걸친 업그레이드를 추진한다. 먼저 이번 1단계에서는 해외주식 거래 서비스를 개시했으며, 기존 우리WON MTS에서도 한 번의 로그인으로 연계 서비스에 자동 접속되는 통합 로그인(SSO, Single-Sign-On) 기능을 적용해 차세대 우리WON MTS와 자동 연동되게 했다. 연말에는 2단계로 ▲펀드 ▲연금 ▲CMA ▲채권 등 금융상품을 추가해 국내·외 주식 및 금융상품을 아우르게 되며, 내년 봄에는 ▲중개형ISA ▲해외채권 ▲외화RP 등 신규 상품을 더해 더욱 폭넓은 상품 거래를 지원한다.

우리투자증권 관계자는 "고객과 함께 성장하는 투자 여정이라는 철학 아래, 해외 투자 접근성을 높이고 AI 기반 투자지원 기능을 강화했다"며 "앞으로도 고객 중심의 수수료 정책과 차별화된 서비스로 투자자의 자산 성장을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





향후 우리투자증권은 PC용 WTS(Web Trading System) 시스템을 새로 구축하고 음성 주문, AI 자동 주문 등 차세대 기능도 순차적으로 도입할 계획이다. 신규 우리WON MTS는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며, 서비스 관련 자세한 문의는 고객센터를 통해 안내받을 수 있다.

