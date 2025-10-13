사천시의회, 사천공항 국제공항 승격 촉구 건의안 본회의 상정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 사천시의회는 제286회 임시회에서 대한민국 우주항공수도 사천시의 기반이 될 '사천공항의 국제공항 승격 촉구 건의안'을 상정했다고 13일 밝혔다.

이번 건의안은 구정화 의원이 대표 발의하고, 의원 전원이 공동 발의한 것으로 정부가 수립 중인 제7차 공항개발 종합계획에 사천공항의 국제공항 승격 반영을 요구하는 내용이다.

시의회는 ▲정부 차원의 종합대책 조속 수립 ▲활주로 연장 및 국제선 화물터미널 신축 등 제7차 공항개발 종합계획 반영 ▲남부권 항공 및 관광 인프라 강화 등을 강력히 촉구했다.

이날 구정화 의원은 "사천은 대한민국 우주항공산업의 중심지로 도약하고 있지만, 이를 뒷받침할 국제항공 인프라가 부족하다"며 건의안 제안에 관해 설명했다.

그러면서 "사천공항은 서부 경남과 전남 동부권을 연결하는 남부권 거점공항이지만, 민·군 겸용 구조와 시설 노후화로 국제선 운항이 어려운 실정"이라고 덧붙였다.

또 "우주항공청 개청으로 늘어난 교류 수요에 대응하고, 항공 물류와 관광 인프라를 강화할 실질적 대책이 필요하다"며 "사천공항의 국제공항 승격은 남부권 균형발전과 산업경쟁력 제고를 위한 국가적 과제"라고 주장했다.

특히 "활주로 연장과 국제선 터미널 확충, 교통망 개선 등을 통해 사천공항이 남부권 관문 공항으로 자리매김할 수 있도록 정부가 적극적으로 나서야 한다"고 강조했다.





한편, 사천시의회는 오는 27일 제2차 본회의에서 건의안을 의결한 뒤, 정부와 국회 등 관계 기관에 공식 건의문을 전달할 계획이다. 그리고, 사천시뿐만 아니라 경남도와 인근 지자체와의 협력을 통해 사천공항의 국제공항 승격 필요성을 전국적으로 확산시켜 나갈 방침이다.





