실명 유발 3대 안질환 5년새 급증…"국가검진 도입 필요"

3대 안질환 환자 5년간 953만8000여명

2020년 대비 2024년 1.4배 증가해

실명을 유발하는 3대 안질환이 5년 사이 급증하고 있지만, 국가건강검진 항목에 빠져 있어 조기진단이 어려운 것으로 나타났다.

13일 국회 보건복지위원회 소속 소병훈 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 실명 유발 3대 안질환(녹내장·황반변성·당뇨병성 망막병증)으로 진료받은 환자는 최근 5년간 총 953만8289명, 지출된 총진료비는 4조8054억원으로 집계됐다.

최근 5년간(2020~2024년) 진료 환자는 총 953만8289명으로, 2024년(217만명)의 경우 2020년 대비 약 1.4배 증가했다. 당뇨병성 망막병증은 같은 기간 34만8000명에서 38만4000명으로 약 10.3%, 녹내장은 96만5000명에서 122만3000명으로 약 26.7% 증가했다. 황반변성의 경우 19만9000명에서 56만6000명으로 약 184% 늘어났다.

세 질환 모두 성인 실명의 주요 원인으로 꼽히는 망막질환군이다. 소 의원실에 따르면 고령화와 당뇨병 환자 증가 등에 따라 환자 수가 늘어나고 있는 것으로 분석된다.

연령대별 분석 결과 실명 유발 3대 안질환은 40세 이상부터 빠르게 증가하는 경향을 보였다. 당뇨병성 망막병증은 40대 이상 진단환자가 37만3821명으로 전체의 97.3%, 녹내장은 40대 이상 109만 3872명으로 전체의 89.4%, 황반변성은 40대 이상 55만9940명으로 전체의 98.9%를 차지하는 것으로 나타났다.

이들 질환은 초기에 자각 증상이 거의 없어 조기 발견이 사실상 어렵다. 녹내장은 시야 결손이 말기에야 나타나며 황반변성은 중심시력을 잃은 뒤 병원을 찾는 경우가 많다. 당뇨망막병증 또한 상당수가 무증상 상태에서 병이 진행된다. 그러나 현행 국가건강검진은 시력검사나 안압 측정 수준에 머물러 있어 실질적 조기 진단 기능이 미흡하다.

대한안과의사회와 한국망막학회 등 전문 학계는 "망막 및 시신경의 변화를 초기에 포착할 수 있는 안저촬영 검사를 국가검진 항목에 포함해야 한다"고 제안해왔다. 해외 주요 국가에선 고령층 및 당뇨병 환자 대상 정기 안저검진이 보편화돼 있다.





소 의원은 "실명성 안질환은 치료보다 예방이 중요한 질환임에도 현행 건강검진 체계에서는 조기 진단 기회를 놓치는 경우가 많다"며 "국민 누구나 일정 주기마다 안저검사를 받을 수 있도록 건강검진 항목 개선 논의가 필요하다"고 밝혔다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

