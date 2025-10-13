대신자산운용, '국채분할매매&고배당주30 목표전환형 펀드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장단기 국채 분할매매 전략 단계적 포지션

고배당주 투자…수익률 6% 목표

대신자산운용이 국채와 고배당주에 투자하는 목표전환형 펀드를 출시한다.

대신자산운용은 금리 인하 기조에 따라 국채 분산투자 및 분할매매전략, 고배당주 투자로 6%의 목표수익률을 추구하는 '대신 국채분할매매&고배당주30 목표전환형 펀드'를 오는 24일까지 10영업일 간 판매한다고 13일 밝혔다.

'대신 국채분할매매&고배당주30 목표전환형 펀드'는 금리 인하 기조에 따라 국채 투자에 유리한 환경이 조성될 것을 예상해 마련된 상품이다. 전체 자산의 약 70% 이상을 3~10년 만기 국고채에 투자한다. 시장 금리 변동성에 따라 3/5/10년물 국고채 투자 비중을 적절히 조정한다. 또 레포 매도를 통한 분할매매 전략으로 자본차익까지 노린다.

나머지 30% 이내의 자산은 자본시장 선진화 정책으로 수혜가 기대되는 고배당주에 투자한다. 국내 주식시장에서 장기간 검증된 고배당주 및 우량 배당 성장주를 중심으로 주주환원 유니버스를 선정한다. 유니버스 내에서 향후 주주환원 증가에 따른 재평가가 기대되는 종목을 선별하여 투자한다.

이 펀드는 목표수익률인 6%를 달성하면 수익률 유지를 위해 단기채와 유동성 자산 투자로 전환한다.

펀드 만기는 목표 수익률 달성 시기에 따라 달라진다. 설정 후 6개월 이내 목표 수익률 달성 시 만기는 설정일로부터 1년이다. 6개월 이후 달성하면 운용전환일로부터 6개월, 목표수익률을 달성하지 못하면 설정일로부터 3년이다.





이 펀드는 10월 24일까지 판매한다. 펀드 가입은 대신증권, 교보증권, 전북은행에서 할 수 있다. 총 보수는 전환 전 연 0.375 ~ 1.045%, 전환 후 0.121~0.220%다. 만기 전 환매가 가능하고, 환매수수료는 없다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

