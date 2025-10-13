성기학 영원무역 회장, 한국기업 최초 'WCD 비저너리 어워즈' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 비영리단체 WCD

'이머징 리더십' 부문에 영원무역 수상

성기학 회장 "여성에게 동등한 기회…더 큰 성과 창출로 이어갈 것"

영원무역은 지난 6일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 '2025 세계여성이사협회(Women Corporate Directions·WCD) 비저너리 어워즈'에서 한국 기업 최초로 수상했다고 13일 밝혔다.

영원무역은 이번 시상식에서 '이머징 리더십(Emerging Leadership)' 부문에 선정돼 기업 내 다양성과 포용성을 실천해 온 성과를 인정받았다.

지난 6일(현지시간) 미국 시카고 드레이크 호텔에서 열린 ‘2025 WCD 비저너리 어워즈’에서 성기학 영원무역 회장이 수상하고 있다. 강형원 포토저널리스트.

AD

영원무역은 국내 본사 기준 여성 임직원 비율이 약 70%, 여성 관리자(부장급 이상)는 약 60%에 달한다. 여성의 평균 근속연수는 남성보다 약 1년6개월 더 길다고 회사 측은 설명했다.

올해 설립 25주년을 맞이한 WCD는 전 세계에서 활동하는 약 3700명의 여성 이사회 임원들이 소속된 글로벌 비영리 단체다. '비저너리 어워즈'를 통해 탁월한 거버넌스, 재무 성과, 다양성 실현에 기여한 기업과 리더를 선정해왔다. 그간 몽클레르, 시세이도 등이 수상한 바 있다.

성기학 영원무역 회장은 수상 소감을 통해 "권위 있는 시상식에서 영원무역을 대표해 수상하게 되어 진심으로 기쁘게 생각한다"며 "회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 헌신해준 많은 여성 임직원들에게 깊은 감사를 드린다"고 말했다.





AD

이어 "여성에게 동등한 기회를 부여한 것이 결국 회사의 더 큰 성과 창출로 이어졌다"며 "앞으로도 여성이 남성과 똑같이 존중받는 사회가 실현되길 바란다"고 덧붙였다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>