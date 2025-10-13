iM증권, 주요 거점 ‘해외주식 고객 세미나’ 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울·부산·울산·대구 등 전국 4개 거점 순회

지역별 100명 선착순

참석자 전원 10달러 투자 지원금 제공

iM증권이 오는 23일부터 서울 등 전국 4개 거점에서 '해외주식 고객 세미나'를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 세미나는 지난 3월에 이어 올해 두 번째로 진행되는 해외주식 순회 세미나로 전국에 있는 투자자들에게 양질의 투자 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 23일 대구 iM뱅크 1본점을 시작으로, 24일 부산 롯데호텔, 28일 서울 현대아이파크 타워와 11월 17일 울산 현대예술관에서 진행된다.

총 2부로 진행되며, 1부 순서에는 '미국 주식 주도주 분석'이라는 주제로 강연이 진행된다. 강사로는 여의도 야전 사령관으로 알려진 AFW파트너스 이선엽 대표가 쉽고, 재미있게 미국 상장 종목 핵심 투자전략에 대해 진행할 예정이다.

이어 다솔세무법인의 최용준 대표 세무사가 최근 세제 개편안의 핵심에 대해 강의하며 절세 전략에 대한 유용한 정보를 전달하고, 세미나 종료 후에는 현장의 iM증권의 직원을 통해 직접 상담을 받을 수 있는 현장 상담 시간이 이어진다.

각 세미나는 100명의 정원으로 진행되며, 세미나에 참석한 고객 전원에게는 10달러의 투자 지원금을 지원한다. 세미나는 iM증권 MTS를 통해 사전 신청할 수 있으며, 서울·부산·울산·대구 소재의 영업점과 고객지원센터를 통해서도 신청할 수 있다.





iM증권 관계자는 "미국 주식 주간 거래가 재개될 예정인 가운데 미국 주식 투자의 확대를 고려하는 투자자분들에게 유용한 투자 정보를 제공하기 위해 이번 세미나를 마련했다"며 "절세 전략 등 투자자에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 다양한 정보를 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

