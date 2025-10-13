중소기업 65% "메인비즈 확인제도, 경영에 도움"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메인비즈協, 제도 인식 및 활용도 조사 결과 발표

중소기업의 경영혁신을 촉진하는 '메인비즈 확인제도'가 실제 기업 성장에 큰 도움을 주고 있는 것으로 나타났다.

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 최근 실시한 '메인비즈 확인제도 인식 및 활용도 조사' 결과를 13일 밝혔다.

이번 조사는 해당 제도에 대한 인지도와 실질적 혜택 수준을 점검하고, 향후 제도 고도화 및 실효성 강화를 위한 개선 방향을 모색하기 위해 메인비즈기업 325개사를 대상으로 실시됐다.

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 최근 실시한 '메인비즈 확인제도 인식 및 활용도 조사' 결과를 13일 밝혔다. 메인비즈협회

AD

조사 결과, 응답 기업의 43.4%가 정부·공공기관이나 협회를 통해 메인비즈 확인제도를 알게 됐다고 답했다. 정책금융기관 추천(24.9%)도 주요 경로로 나타났다. 제도를 신청한 주된 이유로는 '금융지원 혜택 활용'과 '경영혁신을 통한 경쟁력 강화'가 꼽혔다.

메인비즈 확인제도의 효과에 대해선 65.5%의 기업이 '경영에 유익했다'고 평가했다. 기업 이미지 개선, 경쟁력 강화, 정부 조달시장 참여에서 효과를 체감했지만, 해외 수출 지원과 마케팅 확대 부문은 보완이 필요한 것으로 나타났다.

메인비즈 우대지원제도에 대한 인지도는 절반 이상이 '인지하고 있다'고 응답했다. 이들 기업은 금융지원, 정부·지자체 지원, 국세·관세 우대 등을 주로 활용 중인 것으로 확인됐다. 특히 60% 이상의 기업이 금융지원 제도 활용 의사를 밝히며 높은 관심을 보였다.

우대지원제도에 대한 만족도는 60.9%로 나타났다. 업종별로는 도소매업과 건설업의 만족도가 상대적으로 높았다. 기업들이 요구한 개선사항에는 금융지원 확대(54.2%)가 가장 많았다. 세제 및 연구·개발(R&D) 지원 강화, 행정 절차 간소화, 제도 접근성 제고 등이 뒤를 이었다.

메인비즈협회는 이번 조사 결과를 바탕으로 메인비즈제도를 혁신형 중소기업 성장 플랫폼으로 자리매김하기 위해 ▲기관 간 협력 기반 홍보체계 강화 ▲수요 기반 우대지원 확대 ▲차별화된 인센티브 제공 ▲법률적·제도적 정비 등 네 가지 개선 방향을 제안했다.





AD

메인비즈협회 관계자는 "앞으로 더 많은 중소기업이 제도를 통해 성장할 수 있도록 제도적 기반을 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>