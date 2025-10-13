국가유산진흥원, 베트남 한국학교서 전통문화 체험 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호치민 재외국민 900여 명 참가

궁중음식·AR·VR 체험

'이어지교' 국가유산교육 체험관에 참여한 학생들

국가유산청과 국가유산진흥원은 지난 8일부터 11일까지 베트남 호치민시한국국제학교에서 '찾아가는 국가유산교육 체험관 이어지교'를 진행했다고 13일 밝혔다.

2020년부터 두 기관이 추진해온 교육·체험 프로그램이다. 올해는 지리적 제약으로 한국 문화유산을 접하기 어려운 재외한국학교 학생과 교직원 912명을 대상으로 해외 체험관을 시범 운영했다. 국가유산교육사가 진행하는 교육과 '한반도의 공룡', '수염도둑', '단이전' 등 AR·VR 실감형 콘텐츠 등을 선보였다. 추석 연휴를 맞아 궁중음식 이수자 김도섭 셰프의 '쿠킹클래스: 구절판, 꽃산병 만들기'도 특별 운영했다.





김순호 국가유산진흥원 문화유산사업실장은 "호치민 재외동포 학생들이 우리 문화유산의 가치를 배우는 기회가 됐길 바란다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

