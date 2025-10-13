인천경제청, 올해 3분기까지 FDI 유치 5.5억달러…바이오 분야 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천경제자유구역청은 올해 3분기까지 외국인직접투자(FDI) 누적 신고액이 5억5350만 달러로 목표액(6억 달러)의 92.3%를 달성했다고 13일 밝혔다.

분기별 신고액은 1분기 3억961만 달러, 2분기 1억8409만 달러, 3분기 5880만 달러로 집계됐다. FDI는 투자 금액 1억원 이상, 외국인 투자 비율이 10% 이상인 경우에 해당하며 국내에서 비교적 자유롭게 사업 추진이 가능하다.

인천경제청은 투자유치의 타깃으로 설정한 핵심전략산업인 바이오 분야 등에서 성과가 두드러졌다고 설명했다.

올해 상반기에 글로벌 소부장 대표기업인 싸토리우스코리아오퍼레이션스 2억5000만 달러, 롯데바이오로직스 2870만 달러, 반도체 기업인 티오케이첨단재료 2460만 달러, 신재생에너지 기업 오스테드 1억1960만 달러, 유통 및 개발기업 코스트코청라 6140만 달러를 신고했다. 3분기에는 스타필드청라 5250만 달러 등의 신고가 이뤄졌다.

싸토리우스코리아 공사 현장. 싸토리우스는 기 확정·신고된 3억 달러 규모의 투자에 더해 1분기에 생산 및 연구·교육시설과 위탁시험시설 확장을 위해 2억5000만 달러를 추가 투자했다. 인천경제청

FDI 도착액도 3억9120만 달러로, 올해 목표액 3억5000만 달러를 초과 달성하며 지난해 대비 2.8배를 넘어섰다. 이로써 인천경제청은 개청 이후 누적 FDI 신고액 167억2390만 달러를 기록했다.

이는 불안정한 국내외 정치 상황, 글로벌 경제 불확실성과 관세폭탄에도 불구하고 이뤄낸 성과로 적극적인 투자유치 IR(기업설명회) 활동과 지속적인 외국인 정주 인프라 확충에 따른 것으로 인천경제청은 분석했다.

인천경제청은 올해 FDI 신고 목표액 6억 달러, FDI 도착 목표액 3억5000만 달러를 유지하기 위해 의료·바이오산업, 첨단·핵심전략산업, 관광·레저·문화콘텐츠산업 등에서 분야별 투자유치를 적극 추진할 계획이다.





윤원석 인천경제청장은 "지난해에 이어 올해도 FDI 신고 6억 달러 초과 달성이 예상된다"며 "특히 바이오·반도체 분야 신규 대형 투자 프로젝트와 K-콘랜드(K-Con Land) 사업으로 추진 중인 미국 '케슬러 그룹'의 아시아판 할리우드 투자유치 프로젝트가 가시화할 것으로 기대한다"고 말했다.

지난해 7월 롯데바이오로직스 착공식. 롯데바이오로직스는 송도에 조성되는 바이오캠퍼스 1공장 건립을 위해 2023~2024년 5500만 달러에 이어 올해 2870만 달러 투자를 결정했다. 인천경제청





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

