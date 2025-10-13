"포트메리온·도블레 총 집합"…쿠팡, '키친 슈퍼위크' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바켄슈타이거 등 인기브랜드 대거 참여

'1DAY 특가', '쿡딜' 등 행사도 진행

쿠팡이 오는 26일까지 주방 인기 아이템을 총망라한 '키친 슈퍼 위크'를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 기획전은 고객들이 선호하는 유명 브랜드의 주방용품을 할인된 가격에 선보여 합리적인 쇼핑 기회를 제공하고자 마련됐다. 이번 '키친 슈퍼 위크'에서는 포트메리온, 바겐슈타이거, 도블레, 하이드로 플라스크, 퀸센스 등 국내외 인기 주방용품 브랜드가 대거 참여해 풍성한 혜택을 제공한다.

대표 상품으로는 ▲포트메리온 보타닉가든 스케치북 쿠페 중접시세트 ▲바겐슈타이거 303 드라이 스텐 가위 ▲도블레 칼집 나지 않는 항균 도마 ▲하이드로 플라스크 올어라운드 트래블텀블러 리프 핑크 ▲퀸센스 샤이니 통5중 스텐 궁중팬 등이 있다.

도블레는 칼집이 나지 않는 항균 도마를 비롯해 친환경 주방용품을 제조하는 명품 키친 브랜드로, 고급스러운 디자인과 실용성을 동시에 갖춘 제품으로 주방생활의 편리함을 높인다. 하이드로 플라스크는 2009년 미국 오리건 주 밴드에서 시작된 아웃도어 전문 텀블러 브랜드로, 뛰어난 보온·보냉 기능과 세련된 디자인으로 '텀블러계의 샤넬'이라 불리며 글로벌 시장에서 큰 인기를 끌고 있다.

쿠팡은 고객들이 원하는 상품을 쉽고 편리하게 찾아볼 수 있도록 다양한 테마관도 마련했다. 특히 '쿡딜! 오늘만 산다' 테마관에서는 10월 15일부터 17일까지 단 3일간, 매일 새로운 상품을 파격 할인된 가격에 선보이는 '1DAY 특가'를 진행한다.

이 외에도 'MD's Pick 특가', '인기 브랜드 SALE', '카테고리 SALE' 등 다채로운 테마관을 통해 고객들이 자신의 필요와 취향에 맞는 상품을 손쉽게 탐색하고 구매할 수 있도록 했다.





쿠팡 관계자는 "많은 고객분이 꾸준히 찾아주시는 인기 주방용품들을 보다 합리적인 가격에 구매하실 수 있도록 이번 '키친 슈퍼 위크'를 기획했다"며 "앞으로도 고객들에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다채로운 프로모션을 선보일 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

