넥센타이어, 기아 EV5에 신차용 타이어 공급

넥센타이어는 기아 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5에 프리미엄 SUV 타이어 '로디안 GTX'와 초고성능 여름용 타이어 '엔페라 스포츠'를 신차용 타이어(OE)로 공급한다고 13일 밝혔다.

로디안 GTX는 사계절 주행 성능을 갖춘 올시즌 SUV 전용 타이어로, 북미 시장과 국내 판매 차량에 장착된다. 엔페라 스포츠는 고속주행과 제동력을 강조한 여름용 고성능 타이어로 유럽 시장 특성에 맞춰 공급된다.

넥센타이어는 이번에 공급하는 두 제품 모두에 전기차 특성을 반영한 설계를 적용했다. 우선 높은 출력으로 인해 급가속 시 차가 한쪽으로 쏠리는 현상(토크 스티어)을 줄이기 위해 독자 패턴 설계(TSPD) 시스템을 활용했다.

또 패턴 블록의 강성비 배분을 최적화해 노면 접지력을 높여 바퀴가 헛도는 현상을 방지했다. 아울러 타이어 블록 배열을 세밀하게 설계해 주행 소음을 분산시키는 '인-아웃 멀티 시퀀스' 설계를 적용, 전기차의 정숙성을 확보했다.

넥센타이어는 기아 EV3부터 EV9까지 주요 EV 시리즈 전 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다. 국내 타이어 제조사 가운데 국산 전기차 차종에 신차용 타이어를 가장 폭넓게 공급하고 있으며, 앞으로 글로벌 완성차 업체들의 전동화 협업을 강화할 계획이다.





넥센타이어 관계자는 "기아 EV5 신차용 타이어 공급은 당사 제품이 전동화 시대에도 신뢰받을 수 있는 성능을 제공함을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 전기차와 내연기관을 구분하지 않고 뛰어난 성능을 제공하는 통합 제품 전략을 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

