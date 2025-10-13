유진투자증권, '2025 ATP 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회' 타이틀스폰서 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진투자증권(대표이사 유창수, 고경모)이 오는 26일부터 11월2일까지 서울 올림픽공원 테니스코트에서 열리는 '2025 ATP 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회'의 타이틀스폰서로 참여한다.

서울오픈테니스조직위원회는 13일 유진투자증권이 이번 대회의 타이틀스폰서로 확정됐다고 밝혔으며, 이에 따라 대회 공식 명칭은 '2025 유진투자증권 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회'로 정해졌다.

이번 스폰서십을 통해 유진투자증권은 ESG 경영 강화와 사회공헌 활동을 실천하는 한편, 테니스 팬들과 호흡하며 고객과의 접점을 확대할 방침이다. 특히 2022년 26년 만에 한국에서 열린 ATP 코리아오픈의 타이틀스폰서를 맡아 국내 테니스 열풍 확산에 기여했던 경험을 토대로, 유진투자증권은 다시 한번 테니스 산업 발전과 저변 확대에 앞장선다.

총상금 16만 달러 규모로 열리는 '2025 유진투자증권 서울오픈'은 세계 정상급 선수들과 국내 스타 플레이어들이 한자리에 모이는 국제 무대다.

가장 먼저 한국 남자 테니스를 대표하는 정현과 권순우가 팬들과 만난다. 두 선수는 최근 데이비스컵 월드그룹1 카자흐스탄전에서 승리를 이끌며 대한민국의 2026년 최종 본선 진출(퀄리파이어)권 확보에 앞장서는 등 좋은 흐름을 이어가고 있다.

또한 지난해 서울오픈 우승자 니콜로즈 바실라쉬빌리(조지아)는 대회 2연패에 도전한다. 그리고 2022년 ATP 코리아오픈 챔피언 니시오카 요시히토(일본), 2023년 ATP 댈러스오픈 우승자 우이빙(중국) 등 스타 선수들도 출전해 우승 트로피를 향한 치열한 경쟁을 펼친다. '2025 유진투자증권 서울오픈' 우승자에게는 상금 2만2730달러와 ATP 랭킹포인트 100점(단식 기준)이 주어진다.

서울오픈테니스조직위원회는 합리적인 티켓 정책을 마련해 더 많은 테니스 팬들이 경기장을 찾아 대회의 열기를 함께할 수 있도록 했다. 예선 및 주중 일반석은 자유석으로 운영되며 주중(27~30일) 지정석과 주말(31일~11월2일) 전 좌석은 등급에 따라 가격이 차등 적용된다. 티켓과 관련한 자세한 내용은 NOL 인터파크 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.

뿐만 아니라 서울오픈테니스조직위원회는 경기장을 찾는 팬들에게 선착순으로 리투, 달바, 어프리데이, 이소로운, PM인터내셔널, 복순도가 등 협찬사의 다양한 기념품을 증정하는 등 시원한 가을바람 속 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 테니스 축제를 만들어 나갈 예정이다.





유진투자증권 송경재 전략기획실장은 "'2025 유진투자증권 서울오픈'은 단순한 국제 테니스 대회가 아니라, 유망 선수들이 세계 무대로 도약하는 발판이자 국내 팬들이 다시 한번 열광할 수 있는 특별한 장"이라며 "앞으로도 유진투자증권은 고객과 함께 호흡하며 스포츠를 통한 사회적 가치를 창출하는 금융사로서 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





