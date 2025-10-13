셀트리온, 자가면역질환 치료제 '앱토즈마' 美 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오리지널 대비 35% 인하된 도매가로 경쟁력 확보

美 보험사 처방집에 선호의약품 등재 완료

셀트리온이 미국에서 자가면역질환 치료제 '앱토즈마(성분명 토실리주맙)'를 출시하며 시장 선점에 본격 돌입했다.

셀트리온의 자가면역질환 치료제 '앱토즈마' IV제형. 셀트리온

AD

13일 셀트리온에 따르면, 이번에 출시된 앱토즈마는 정맥주사(IV) 제형으로 셀트리온이 최근 미국에 출시한 제품들과 동일하게 현지 법인에서 직판할 예정이다.

가격은 미국에서 오리지널 의약품 대비 약 35% 인하된 도매가격으로 출시됐다. 앞서 출시된 경쟁 제품들의 가격대와 미국 토실리주맙 시장 특성을 종합적으로 분석해 경쟁력과 수익성을 모두 확보할 수 있는 수준에서 책정했으며, 이를 통해 시장 조기 선점을 도모한다는 계획이다.

앱토즈마는 체내 염증 유발에 관여하는 인터루킨(IL)-6 단백질을 억제해 염증을 감소시키는 인터루킨 억제제다. 셀트리온은 올해 1월 앱토즈마의 IV 및 피하주사(SC) 제형에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목 허가를 획득했다. 류마티스관절염, 거대세포동맥염, 전신형 소아특발성관절염 및 다관절형 소아특발성관절염, 코로나바이러스감염증-19, 사이토카인방출증후군 등 오리지널과 동일하게 전체 적응증으로 허가를 받았다.

앱토즈마는 출시와 동시에 미국 주요 보험사인 블루크로스블루쉴드(BCBS)가 미네소타주에서 운영하는 처방집에 선호의약품(Preferred Drug)으로 등재됐다. BCBS는 미국 전역에 걸쳐 각 주별로 자체 보험 플랜을 운영하는 건강보험 연합체로, 1억명 이상의 가입자를 보유한 대형 보험사다. BCBS뿐 아니라 현재 미국 3대 처방약급여관리업체(PBM)를 비롯한 주요 업체들과의 협상도 진행 중이다.

셀트리온은 또 앱토즈마가 기존에 출시한 짐펜트라(성분명 인플릭시맙), 유플라이마(아달리무맙), 스테키마(우스테키누맙)와 같은 자가면역질환 치료제라는 점에서 마케팅 시너지를 기대하고 있다. 미국법인이 기존 제품들을 출시·판매하는 과정에서 구축한 현지 유통망 및 네트워크를 적극 활용해 보험사, PBM, 처방 전문의 등 다양한 이해관계자 그룹과 긴밀히 소통하며 시장 내 영향력을 빠르게 확대한다는 전략이다.

앱토즈마의 주요 적응증으로 꼽히는 류마티스 관절염 분야에서 처방을 확대하기 위한 전문인력도 확충하고 있어 영업 경쟁력도 한층 강화될 전망이다. 이와 더불어 앱토즈마 SC 제형을 추가로 출시할 예정인 만큼 환자 상태를 고려한 맞춤형 치료는 물론 병원, 약국 등 주요 유통 채널을 모두 겨냥한 마케팅 전략도 추진할 계획이다.





AD

토마스 누스비켈 셀트리온 미국법인 최고상업책임자(CCO)는 "기존 제품들을 직판하며 공고하게 쌓아 올린 네트워크 채널 및 마케팅 역량을 적극 활용해 앱토즈마의 시장 안착을 빠르게 추진할 계획"이라며 "더 많은 환자들의 의료 접근성 향상 및 삶의 질 개선을 이끄는 치료제로 자리매김할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>