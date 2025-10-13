우즈벡·카자흐 고려인 스무 명, 국내서 무형유산 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15~25일 전주 등서 농악·살풀이춤 공연

국가유산청 국립무형유산원은 15일부터 25일까지 전주에서 우즈베키스탄과 카자흐스탄 재외동포 스무 명을 대상으로 무형유산 교육을 진행한다.

국립무형유산원은 2013년부터 재외동포 교육사업을 해왔다. 강사를 현지에 파견하거나 초청 연수를 통해 농악, 태평무, 살풀이춤, 승무 등을 전수했다.

올해는 지난 10여 년간 교육을 총정리하는 과정으로 운영한다. 우즈베키스탄 고려인문화협회와 카자흐스탄 고려인협회 소속 예술단 지도자급 각 열 명이 참여한다. 18일 안산 '고려아리랑' 행사와 19일 광주 '고려인의 날' 행사에 초청받아 농악과 태평무 등을 선보인다.

25일 오후 2시에는 국립무형유산원 주최 '무형유산축전'에서 초청공연 '환대'를 펼친다. 고려인의 발자취와 역사를 담은 공연으로, 임실필봉농악, 가야금산조 및 병창, 태평무, 살풀이춤, 승무 등을 무대에 올린다.





각 공연은 무료다. 문의는 국립무형유산원.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

