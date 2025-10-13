파주시, 긴 신호주기로 불편했던 신호체계 개선…한빛마을 주변 우선 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시는 출퇴근 시간대에 신호주기가 길어 불편했던 운정 한빛마을 5단지 및 2·5단지 소도로 일대 구간의 신호체계를 우선적으로 개선했다고 13일 밝혔다.

파주시, 긴 신호주기로 불편했던 지역 신호체계 개선. 파주시 제공

그동안 한빛마을 주변 도로는 출퇴근 시간대 신호주기가 210초에 달해 아파트 단지 진출입이 원활하지 않고, 우회전 지연 및 대기행렬 증가로 인해 시민 불편이 있었다.

이에 따라 시는 아파트 단지 앞 교차로는 출퇴근 시간대의 신호주기를 210초에서 160초로 50초 단축하고, 인접 교차로와 좌회전 신호를 연동해 차량 흐름의 효율성을 높였다. 또한 한빛초등학교 앞 교차로는 등하교 시간대 보행 신호 대기시간을 80초에서 60초로 20초 단축해 보행자 편의도 함께 개선했다.

시는 이번 한빛마을 주변 도로 개선을 시작으로, 실시간 교통량 분석이 가능한 스마트 교차로 시스템을 활용해 ▲심야 점멸 신호 운영 효율화 ▲신호주기 단축 ▲교차로 간 연동체계 세분화 등을 추진해 주요 혼잡 지역을 순차적으로 개선해 나갈 방침이다.





양성원 첨단도시정보과장은 "이번 신호체계 개선으로 아파트 단지 진출입이 한결 원활해지고 시민들의 교통 불편이 크게 해소될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속적으로 신호체계를 개선해 보다 안전하고 효율적인 교통 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

