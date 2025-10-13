빗썸, NHN페이코와 제휴 프로모션…"신규 회원 최대 10만원 혜택"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빗썸은 간편결제 플랫폼 NHN페이코와 제휴해 신규 회원을 대상으로 최대 10만원 상당의 혜택을 제공하는 공동 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

AD

이번 프로모션은 12월31일까지 진행된다. 페이코 앱을 통해 빗썸에 신규 가입하는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여자에게는 빗썸 포인트, 페이코 포인트를 포함해 총 최대 10만 원 상당의 혜택이 제공된다.

이벤트 기간 빗썸에 생애 최초로 가입한 고객에게는 ▲빗썸 포인트 5만원 ▲빗썸 투자지원금 2만원 ▲페이코 포인트 2만원 등 최대 9만 원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

또한 페이코 SNS 이벤트도 함께 진행된다. 페이코 앱에서 받고 싶은 혜택을 개인 인스타그램 계정에 소개하면 페이코 포인트 1만원이 지급된다. 페이코 공식 계정을 팔로우하고 이벤트 페이지를 리포스팅하면 추가 1000포인트가 제공된다. 참여 방법은 페이코 앱 내 이벤트 페이지에서 '참여하기' 버튼을 누른 후 쿠폰 내역 화면과 포스팅 화면을 캡처해 제출하면 된다.





AD

빗썸 관계자는 "가상자산 거래를 처음 시작하는 신규 고객들이 보다 실질적인 혜택을 경험할 수 있도록 이번 제휴 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 프로모션을 통해 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>