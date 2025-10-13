캄보디아 구조 도운 박찬대 "국가가 피해자 위치 파악·접촉해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한인 구조에 개인의 기지·위치 파악 결정적"

캄보디아에 감금된 한국인들의 구조를 도운 박찬대 더불어민주당 의원이 피해자 위치 파악 및 접촉에 국가가 나설 필요가 있다고 밝혔다.

연합뉴스

13일 박 의원은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 캄보디아 감금 한국인 구조와 관련 "어떻게 (위치를) 파악하고 어떻게 (피해자와) 접촉하느냐에 있어서 각별한 국가적 차원의 노력이 필요하다"고 했다.

앞서 지난 2일 캄보디아 현지에 감금된 한국인 2명이 구조됐는데 박 의원실이 크게 도움을 준 것으로 알려졌다. 지난달에도 박 의원은 페이스북을 통해 캄보디아에 납치·감금된 한국인 14명 구출에 도움을 준 사실을 밝힌 바 있다.

박 의원은 "여기(구출)엔 실질적으로 납치된 사람들의 기지, 용기, 위치 파악이 전제된다"며 "이를 통해 빠르게 공조 체제를 구축할 수 있었고 기관 간의 협조를 구할 수 있었다"고 설명했다. 박 의원은 구출되더라도 바로 귀국할 수 없는 상황이라고 전했다. 그는 "임시방편으로 구출이 된 것"이라며 "안전은 확보된 것 같은데 그 단계에 이르기 전까지는 누구도 믿을 수 없는 상황"이라고 했다.





윤석열 정부가 들어선 이후 관련 범죄가 급증했다는 의혹도 제기했다. 박 의원은 "조심스럽긴 하지만 캄보디아에 대한 공적개발원조(ODA) 금액이 급증하고 있다"며 "한국과 캄보디아 사이 긴밀한 관계가 형성되는 상황에서 오히려 국민의 생명과 안전은 위험한 상황으로 가고 있는데, 분명한 내용 파악이 필요하지 않나 싶다"고 말했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

