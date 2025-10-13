[오늘의신상]스타벅스, 자국어 표기 원두 '별빛 블렌드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콜롬비아산 단일 원산지의 블론드 로스트 원두

딸기와 한라봉의 풍미가 특징

스타벅스 코리아가 자국어를 원두 명에 반영한 '별빛 블렌드'를 국내 단독 출시한다고 13일 밝혔다. 2021년 7월 세계 최초 자국어 애칭을 원두 명에 담은 '별다방 블렌드' 출시 이후 4년 만이다.

'별빛 블렌드'는 스타벅스 코리아 개점 26주년을 맞아 국내 MD팀이 직접 기획하고, 글로벌 스타벅스의 전문 커피 개발자와 함께 약 1년 6개월여에 걸쳐 공동 개발한 원두로, 오로지 한국에서만 만나볼 수 있는 특별함을 더했다.

원두 명에는 우리말이자 스타벅스를 연상할 수 있는 '별빛'이라는 단어를 사용해 오직 한국에서만 만나볼 수 있는 특별함을 더했다. 전통과 현대가 어우러지는 우리나라 고유의 아름다움을 '별빛'이란 단어에 담아냈으며, 원두 패키지에도 경복궁과 한옥, 서울의 스카이라인, 스타벅스 이대 1호점 등 한국의 미와 감성을 느낄 수 있는 대표 건축물과 자연경관을 조화롭게 담았다.

맛에서도 '별빛'의 의미를 고스란히 느낄 수 있다. 워시드 및 내추럴 프로세스로 가공한 콜롬비아산 단일 원산지 원두를 활용해 밤하늘에 반짝이는 노란 별빛과 연결하여, 스타벅스에서 노란색으로 표기되는 로스팅 방식인 블론드 로스트 원두로 개발됐다. 그 때문에 국내 소비자들에게 친숙한 과일 중 하나인 딸기의 달콤함과 한라봉의 상큼한 풍미가 어우러져 한 모금 한 모금마다 마치 빛을 밝히는 듯한 특별한 순간을 선사한다.

스타벅스가 재배 국가명이나 커피 농장 명이 아닌 한국어를 원두 명에 표기한 건 '별다방 블렌드' 이후 두 번째다. 별다방 블렌드는 출시와 동시에 뛰어난 맛과 풍미로 입소문을 타 현재까지 누적 40만 개 이상 판매되는 등 스타벅스 코리아의 커피 전문성을 상징하는 원두로 자리 잡았다.

'별빛 블렌드'를 기획한 김경빈 MD팀 파트너는 "'별빛 블렌드'는 군밤과 같은 고소한 풍미의 별다방 블렌드와 비교해서 드실 경우 그 특징이 더욱 도드라진다"며 "특히 최근 아이스 커피에 대한 국내 소비자들의 선호도가 지속 높아짐에 따라 차갑게 즐겨도 최상의 풍미를 느낄 수 있도록 심혈을 기울였다"고 밝혔다.

스타벅스는 이번 '별빛 블렌드' 출시를 기념해 고객이 직접 해당 원두를 경험할 수 있는 '커피모먼트'를 전국 매장에서 동시에 진행한다. 10월 13일부터 17일까지 5일간 오후 3시에 맞춰 '별빛 블렌드'로 추출한 드립 커피 시음 샘플링을 통해 맛의 특징과 의미를 전달할 계획이다. 또한, '별빛 블렌드'로 추출한 오늘의 커피와 아이스 커피도 13일부터 한시적으로 전국 매장에서 만나볼 수 있다.





한편, 스타벅스는 고객 커피 경험을 한층 더 확장하기 위해 매우 극소량만 생산되는 희귀 리저브 원두인 '갈라파고스 라 토르투가'를 지난달 국내 스타벅스 최초로 선보였다. 에콰도르 본토에서도 1000km 떨어진 갈라파고스 제도의 19개 섬 중 단 1개의 섬에서 재배된 원두로, 레드커런트와 레몬 시트러스 풍미의 복합적이면서도 깊은 여운이 특징이다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

