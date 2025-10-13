삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 1조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업이 주가 랠리를 펼치면서, 투자자들의 자금 유입이 대폭 증가했다.

삼성자산운용은 KODEX 반도체 ETF의 순자산이 1조498억원을 기록해 국내 반도체 ETF 최초로 순자산 1조원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

KODEX 반도체는 2006년 상장한 대표 반도체 ETF다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 국내 반도체 대형주부터 한미반도체, 리노공업 등 핵심 소부장(소재·부품·장비) 기업까지 한국 반도체 산업 전반에 걸쳐 분산 투자하는 상품이다. 투자자들이 개별 종목의 리스크를 줄이고 산업 성장의 수혜를 포괄적으로 누릴 수 있도록 설계했다.

KODEX 반도체의 순자산 급증은 수익률과 직결된다. 연초 이후 82.2%라는 높은 수익률을 기록해 투자자들의 이목이 쏠렸다. 이달 들어 첫 3영업일 동안 개인이 320억원, 보험사에서 213억원을 매수하는 등 투자자들 모두 반도체 업종에 대한 높은 기대감을 보였다.

ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 현재 42% 이상 편입해, 국내 반도체 대표주의 주가 흐름을 적극적으로 반영한다. 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스 등 경쟁력 있는 반도체 소부장 기업까지 하나의 ETF로 투자할 수 있는 효율적인 포트폴리오를 제공한다. 단일 종목 투자보다 산업 전반의 성장에 분산 투자해 위험을 줄이고 수익 기회를 포착할 수 있다는 장점이 있다.

KRX 반도체 지수 일간 수익률의 2배를 추종하는 KODEX 반도체레버리지에도 투자자들의 매수세가 이어지고 있다. 연초 이후 수익률은 195.1%를 기록하며 전체 ETF 중 2위를 차지했다. 이달에만 개인 매수가 305억원을 기록해 높은 변동성을 활용하고자 하는 투자자들의 니즈를 충족시키고 있다.





AD

이대환 삼성자산운용 매니저는 "AI반도체부터 최근 메모리 반도체 부족까지 이어지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세는 계속 이어질 것"이라고 말했다. 이어 "KODEX 반도체를 통해 대표주뿐만 아니라 핵심 소부장 기업에도 함께 투자해 반도체 산업 전반의 성장을 효율적으로 포착할 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>