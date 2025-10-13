"미·일·동남아 시장 진출할 K뷰티 유망기업 모집합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부 'K뷰티 크리에이터 챌린지' 모집

글로벌 플랫폼사 마케팅 지원

수출바우처 등 수출 지원사업도 연계

중소벤처기업부는 오는 14일부터 '2025 K-뷰티 크리에이터 챌린지'에 참여할 중소기업을 모집한다고 13일 밝혔다.

K-뷰티 크리에이터 챌린지는 뷰티 분야 수출 유망 중소기업을 발굴해 글로벌 시장 개척을 지원하는 민-관 협업 프로젝트다. 시행 첫해인 지난해에는 미국 시장 진출을 희망하는 178개 기업 중 10개 기업을 선정해 글로벌 플랫폼사 아마존의 마케팅 컨설팅과 정부의 수출 지원사업인 수출바우처 활용 등을 지원했다.

올해는 미국의 관세정책 등으로 인해 수출 다변화를 희망하는 기업들이 증가하면서 대상 지역을 미국 외에 일본, 동남아시아까지 3곳으로 확대했다. 중기부는 지역별로 3개씩 총 9개 기업을 선정할 계획이다. 예선·본선·결선 각 단계를 통과한 기업엔 해외 진출 준비, 플랫폼 입점 교육, 일대일 맞춤형 컨설팅 등을 제공한다.

최종 선정기업은 지역별 글로벌플랫폼사 입점과 함께 제품의 브랜딩 강화와 매출 증가를 위한 플랫폼사의 마케팅 지원을 받게 된다. 정부는 수출바우처나 해외규격인증획득 등 수출 지원사업을 연계 지원한다. 창업기업의 경우 초기창업패키지 사업 참여 시 우대 혜택을 제공한다.

참여 대상은 직전년도 수출 실적 500만불 미만의 뷰티 분야 중소기업으로, 시제품 단계 이상의 제품을 보유한 예비창업자도 가능하다. 참가 신청은 오는 28일까지다.





자세한 내용은 중소벤처기업진흥공단 고비즈코리아 누리집에서 확인하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

