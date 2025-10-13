PLUS 자사주매입고배당주 ETF, 상장 3주만에 1000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 지난달 16일 상장한 'PLUS 자사주매입고배당주' 상장지수펀드(ETF) 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 상장 첫날 개인투자자 자금 326억원 유입되며 올해 상장한 ETF 가운데 상장 첫날 기준 가장 많은 개인 순매수를 기록했다.

정부가 추진하는 '코리아 디스카운트' 해소 정책이 흥행 요소로 꼽혔다. 자사주 소각 의무화를 담은 상법 개정안 논의와 배당소득 분리과세 도입 검토 등 주주환원 기업에 우호적인 시장 환경이 조성되면서 투자자들의 기대감이 커졌다.

자사주 매입 후 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 가장 직접적인 주주가치 제고 수단으로 평가된다. 한화자산운용은 시장 변화에 발맞춰 과거 배당에만 집중했던 주주환원의 개념을 자사주 매입까지 확장하는 것에서 투자 기회를 포착했다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 코스피 상장 우량 기업 중 예상 배당수익률과 최근 1년 자사주 매입률을 합산한 '총주주환원율' 상위 30개 기업에 분산투자한다. 주요 투자종목은 ▲고려아연 ▲신한지주 ▲미스토홀딩스 ▲현대차 ▲우리금융지주 ▲기아 ▲KT&G ▲하나금융지주 ▲기업은행 ▲메리츠금융지주 등이다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF와 PLUS고배당주 ETF에 동시에 투자하면 월 2회의 배당으로 안정적인 현금흐름의 극대화를 기대할 수 있다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 연 4%대 분배금 추구하는 월중 배당 투자상품으로 이번 13일까지 매수하면 첫 분배금을 지급 받는다. PLUS고배당주 ETF는 월말 배당 투자상품으로 두 상품 투자시 한달에 두번의 분배금 수령이 가능하다.

배당주 투자상품은 정기적인 현금 흐름이 필요한 투자자뿐만 아니라 분배금 재투자로 주식 복리 효과를 극대화하고자 하는 투자자에게도 매력적인 투자처라고 한화자산운용 측은 설명했다.





금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "주주환원을 꾸준히 할 수 있는 기업은 안정적으로 이익을 창출하는 동시에 주주와 함께 성장하고자 하는 의지를 가진 기업"이라고 소개했다. 이어 "투자자에게 장기적으로 긍정적인 평가와 함께 주가 상승에 대한 기대감을 높여주기 때문에 실제로 장기투자에 적합하다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

