강원도, '2025 강원예술인 한마당' 17일 횡성서 개최

강원예술인과 도민의 화합·소통·공감을 위한 '2025 제3회 강원예술인 한마당' 행사가 오는 17일부터 19일까지 3일간 횡성문화체육공원 일원에서 열린다.

'2025 제3회 강원예술인 한마당' 행사 리플릿. 강원특별자치도 제공

올해 3회째를 맞는 이번 행사는 매년 시군을 순회하며 열리던 '문화의 날'을 확대·발전시킨 것으로, 강원 예술인 간 교류와 화합은 물론 '365일 멋과 예술이 흐르는 문화휴식의 고장, 횡성군'을 널리 알리기 위해 마련되었다.

강원특별자치도와 횡성군이 주최하고, 횡성군·한국예총 강원특별자치도연합회 횡성지회·횡성문화관광재단·횡성문화원이 공동 주관하는 이번 행사의 주제는 '강원예술꽃, 횡성에서 피어나다'이다. 다양한 분야의 예술인들이 참여해 작품 전시와 공연을 선보인다.

주요 프로그램 으로는 △지역예술인(기타리스트 조영택) 공연 △문화상 및 문화예술진흥 유공자 시상 △드로잉퍼포먼스(신은미 작가) △축하공연(바다, 남경주) △연극 <라이어Ⅰ> 등 풍성한 공연이 이어진다.

강원도 문화예술 발전에 기여한 문화상 수상자 오덕환(학술 부문), 권오현(공연예술 부문), 이종봉(전시예술 부문), 손충호(전통예술 부문), 오정희(문학 부문), 이수영(체육 부문), 홍준식(향토문화연구 부문) 등 7명과 문화예술진흥 유공자 인제문화원 박홍근 등 9명에게 시상을 수여한다.

또한 '2025 강원미술 경계와 공감전', '강원국악한마당', '강원합창제', '강원클래식대축전' 등 강원 예술인들이 준비한 수준 높은 작품과 공연이 펼쳐진다.





정연길 강원특별자치도 문화체육국장은 "이번 행사는 지역 예술인들이 한자리에 모여 문화예술의 가치를 나누고 도민과 함께 즐기는 교류의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 예술인과 도민이 함께 문화를 만들어가는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

